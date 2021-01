Se billedserie Konservative for SF?s opbakning til en mentorordning i hjemmeplejen. SF får Konservatives opbakning til, at hjemmeplejen skal arbejde i teams. Arkivfoto: AdobeStock Foto: ipopba - stock.adobe.com

Konservative og SF forsøger med to forslag at stjæle ældre-dagsordenen: Sådan vil man forbedre ældreområdet

Helt uden om Socialdemokratiet, som startede debatten om forholdene på ældreområdet, har Konservative og SF i fællesskab sat sig på magten i Socialudvalget

Det Grønne Område - 18. januar 2021 kl. 11:45 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Det ligner et tyveri ved højlys dag, når Konservative og SF her i starten af det kommunale valgår med et par konkrete forslag kører tæt parløb og stjæler den dagsorden, som Socialdemokratiet ellers har sat sig på siden efteråret 2020: Forbedring af forholdene på ældreområdet.

Men sådan ser den socialdemokratiske socialudvalgformand, Bodil Kornbek, ikke på det. Det var hende, der umiddelbart i kølvandet på budgetvedtagelsen i oktober, i Det Grønne Område startede debatten, om forholdene på området nu er gode nok.

Konservative og SF har nu i fællesskab skabt politisk flertal for et par forslag om en mentorordning og faste teams, der begge skal styrke hjemmeplejen. Forslag, som bakkes op af Bodil Kornbek og Socialdemokratiet. Men også forslag, som ifølge Kornbek dog langt fra er nok.

Mentorordning Det er opråbene fra både Seniorrådet og Ældresagen på baggrund af kritikken i rapporterne fra uanmeldte tilsyn i hjemmeplejen, der har gjort indtryk på de to partier, som har fundet fælles fodslaw hen over den politiske midte og i første omgang uden om det parti, som sidder på formandsposten i socialudvalget.

"For os er det afgørende, at vi får styrket hjemmeplejen til gavn for borgerne, og der skal handles. Vi skal investere i hjemmeplejen for at kunne fastholde og tiltrække gode medarbejdere, og ikke bare tale området ned," siger konservative Dorthe la Cour, der er næstformand i Social- og Sundhedsudvalget.

På et kommende udvalgsmøde i Social- og Sundhedsudvalget vil Konservative således foreslå, at der oprettes en mentorordning i hjemmeplejen, hvor der afsættes penge og tid til, at sosu-assistenter og -medhjælpere med stor erfaring og kendskab til faget kan hjælpe og udvikle deres kolleger, fortæller hun.

"Mentorordningen har flere kvaliteter. Det er en her-og-nu konkret kompetenceudvikling og bliver givet som én-til-én praktisk feedback. Det mener vi, at mange medarbejdere i hjemmeplejen vil sætte pris på som et vigtigt supplement til den øvrige kompetenceudvikling, som er planlagt for 2021," forklarer Dorthe la Cours partifælle, Karsten Andersen, medlem af Social- og Sundhedsudvalget.

Konservative nåede dog ikke at få forslaget på dagsordenen til mødet i udvalget, som fandt sted 12. januar - på et tidspunkt, hvor avisen var gået i trykken. På dette møde behandlede man to andre og mere overordnede punkter om hjemmeplejen: En handleplan for kvaliteten i den kommunale hjemmepleje og omstillingsprojektet 'Fremtidens hjemmepleje'.

SF bakker op I SF bakker man op om forslaget om en mentorordning og deler ambitionen om at styrke hjemmeplejen, forklarer gruppeformand Sigurd Agersnap:

"Vi har længe arbejdet for, at der tilføres flere midler til ældreområdet. Det ser nu ud til at kunne lade sig gøre, og det på en måde, som kommer både de ældre og medarbejderne til gode."

Som en tak for opbakningen fra Konservative får SF opbakning til forslag om, at der skal arbejdes med faste teams i hjemmeplejen.

Konkret foreslår SF, at der fremrykkes midler til ældreområdet for at styrke arbejdet med faste teams i hjemmeplejen, sådan at borgeren i flere tilfælde kender de sosu-assistenter og -medhjælpere, som kommer i deres hjem, forklarer socialudvalgsmedlem Hanne Agersnap (SF) - og uddyber:

"Vi står i en udfordret situation i hjemmeplejen med mange vikarer og meget nyt personale samtidig med, at vi har stadig sværere ved at rekruttere de medarbejde, vi har brug for. Vi vil gerne have, at flere vikarer fastansættes, og at man som borger kan være tryg ved, at de, der kommer ind ad døren, er nogen, man har mødt før, og som kender én, og ved hvad der skal gøres."

Seniorrådet og Ældresagen Ud over de konkrete forslag til forbedringer af hjemmeplejen ønsker partierne også at inddrage Seniorrådet og Ældresagen tættere i arbejdet med at sikre kvalitet i såvel hjemmepleje og på plejecentrene.

"Vi vil meget gerne styrke samarbejdet med både Seniorrådet, Ældresagen og andre interessenter. Det er helt afgørende for arbejdet i udvalget at få input fra engagerede borgere, som har førstehåndskendskab til området. Hvilken form det styrkede samarbejde skal have, har vi ikke lagt os fast på. Det skal vi selvfølgelig tale med Seniorrådet og Ældresagen om," siger Dorthe la Cour.

Hanne Agersnap (SF) bakker op:

"Vi vil gerne have borgernes synspunkter med i arbejdet med den borgernære omsorg og pleje. Her kan organisationerne være gode at inddrage tættere, lige som vi også ønsker en tættere inddragelse af handicaporganisationer. For os bør konkrete beslutninger i ældreplejen træffes så tæt på borgerne som muligt."

S er tilfredse Konservative og SF ser således ud til i fællesskab at have sat sig på magten og dagsordenen i Socialudvalget. Og det isolerer det parti, Socialdemokratiet, som har formandsposten i udvalget - og som startede debatten om forholdene på ældreområdet.

Socialudvalgsformand Bodil Kornbek lader sig umiddelbart ikke anfægte af, at magten i udvalget er tippet uden om Socialdemokratiet.

"Jamen, jeg er så glad for, at der nu også kommer forslag fra andre. Alle, der bidrager aktivt til at løfte plejen og sætter handling og økonomi bag ordene, kan vi kun tilslutte os. Det her handler jo om sagen, og jeg er glad for, at vi er flere, der deler bekymringerne. Det er jo forudsætningen for, at vi kan få noget igennem. Det regner jeg så med, vi kan denne gang. Det er vigtigt vi kommer fra snak til handling," siger hun til Det Grønne Område:

"Alt, hvad der løfter kvaliteten i plejen og styrker ældreområdet i Lyngby, er ønskeligt og nødvendigt. Socialdemokratiet har jo startet debatten og længe kæmpet for værdighed og bedre forhold for de ældre. Derfor kan Socialdemokratiet ikke være andet end tilfreds med udtalelserne fra de andre partier, idet det selvfølgelig er afgørende, at pengene følger med forslaget," siger Bodil Kornbek.

Det er ikke nok Hun og Socialdemokratiet vil støtte de to forslag. Men forslagene er langt fra nok, mener hun, og sætter fingrene på områder, som også skal opgraderes:

"Det er ikke nok. Der er blandt andet også brug for opkvalificering af personalet, flere hænder i plejen, tid til dokumentation og til at sikre, at serviceniveauet lever op til den kvalitet og de krav, der bør kendetegne en ordentlig ældrepleje," siger hu:

"Og så skal vi have en fundamental drøftelse af værdier i ældreomsorgen. Det er ikke nok at mene, at man har en god ældreomsorg sammenlignet med andre kommuner. Vi skal have en god ældreomsorg i sin egen ret. Mere fokus på mennesker end på systemer. Den generelle debat i Danmark viser jo med al tydelighed, at vi skal gøre det langt bedre. Også I Lyngby-Taarbæk."