Konservative bremser nybyggeri på DTU: Bygning 112 deler vandene

Kommunalbestyrelsen skal på torsdag tage stilling til planer om en bygning, der kræver dispensationer fra den gældende lokalplan

Det Grønne Område - 15. december 2020 kl. 18:20 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen

Efter en høring havde Byplanudvalget på det seneste møde igen DTUs ønsker om at bygge ud over lokalplanens grænser på dagsordenen. Ønskerne betyder blandt andet, at den nye bygning 112 ville overskride fortætningsgrænsen inde i den tidligere så omtalte randbevoksning langs Lundtoftegårdsvej og samme sted være 20 meter høj i stedet for de maksimale 12,5 meter i bevoksningen.

Det kræver dispensationer fra lokalplanen, som var grunden til, at sagen var i udvalg. Forvaltningen vurderede i dagsordenen at politikerne roligt kunne give forvaltningen lov at give dispensationerne.

Uenigt udvalg Men politikerne var ikke enige indbyrdes. Det kom til en afstemning, der gav grønt lys for forslaget med fire for og tre imod. De tre modstandere var udvalgets konservative med næstformand John Tefke (Kons.) i spidsen.

"DTU har tidligere fået mange dispensationer, men overskridelserne her drejer sig jo ikke om centimeter. Jeg mener, at der må være en grænse, og vi har aldrig været begejstret for byggeriet, heller ikke første gang vi havde det oppe i udvalget. Jeg mener, at vi har fået nogle gode og saglige høringssvar, der bestyrker vores holdning," siger han.

Høringssvar Udvalget havde første gang ansøgningen fra DTU på dagsordenen i oktober, hvor man altså blev enige om at sende forslaget i høring. Det har blandt andet ført til høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening, Bygningskulturforeningen, Lundtofte Borgerforening og Hjortekær Grundejerforening, der alle gerne ser, at lokalpanen overholdes.

"Det er jo ikke sådan, at byggeriet er gemt væk inde på DTU, det ligger i udkanten og vil være markant mellem de træer, der i forvejen er i fare på grund af letbanebyggeriet. Det er et sted folk kommer forbi og kan se, og jeg mener, det er et forkert sted at give dispensation. Hvis vi tillader dette byggeri uden for fortætningsgrænsen, så risikerer vi at starte en dominoeffekt, så kan det også ske andre steder, så derfor nej tak," fortsætter John Tefke.

I Kommunalbestyrelsen Selv om flertallet på fire, der bestod af Socialdemokratiet, De radikale og SF, var for at give dispensationerne, så har De konservatives modstand alligevel bremset sagen. Man har nemlig brugt sin vetoret til at kræve sagen taget op i Kommunalbestyrelsen.

"Målet med at kræve dispensationerne i Kommunalbestyrelsen er at alle får mulighed for stemme, også de tre, der ikke er repræsenteret i udvalget, og at vi får samlet et flertal imod. Eller vi finder en løsning, som alle kan være enige om, eller at jeg, eller andre, kommer med input, der kan sende sagen tilbage til udvalget," siger udvalgsnæstformanden.

DTU er vigtigere Flertallet i udvalget repræsenteret ved formand Simon Pihl Sørensen (Soc.) mener ikke, at DTUs planer og ønsker er ud over det rimelige.

"DTU er et pragteksemplar af en samarbejdspartner og jeg synes faktisk, at planerne er mindre indgribende end så mange andre muligheder. Men jeg er da klar til at diskutere byggeriets facade," siger han og advarer samtidig en lille smule imod, at man som kommune stiller sig i vejen.

"Mange tror, at kommunen er storebror i forholdet til vores universitet, men vi er i virkeligheden lillebror med tanke på, hvor vigtig DTU er, de arbejdspladser, der skabes og den forskning, der foregår. Et 'nej' vil være et vigtigt signal til DTU i forhold til samarbejdet med kommunen. Jeg synes i forvejen, at de gør meget for at passe ind og det hele foregår stadig inden for DTUs egne rammer. Vi er bare heldige at det, de bygger, har så sindsyg høj kvalitet," mener han, og peger på, at dispensationer fra lokalplaner ikke er usædvanlige, eftersom man ikke kan forudse alle mulige løsninger på forhånd.

Fakta om Bygning 112 DTU planlægger at opføre en ny fire-etagers laboratoriebygning på Miljøvej 112

C kan ikke godkende byggeriet, idet byggeriet har ensidig tagflade, som overstiger 12,5 meter i højden og er placeret ved fortætningszonens grænse. Endvidere mener C ikke, at byggeriet er i harmoni med Koppels stil ved anvendelse af gule eller mørke teglsten, beton, glas eller fremstår som et let, transparent byggeri i form af stål, glas.