Kongeblå julegaver: Lyngby Boldklub åbner pop-up butik hos Magasin

Udover at kunne købe sine julegaver, vil man også have muligheden for at deltage i konkurrencer, hvor man blandt andet kan vinde en signeret kampbold eller jubilæumstrøjen, der er en del af 100-årsjubilæet, som Lyngby Boldklub kan fejre i 2021. I weekenderne vil være forskellige småarrangementer i butikken.