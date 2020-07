Kommunikationsrådgiver fylder 50 år

Christel Skousen Thrane blev uddannet som journalist fra DjH og Politiken og indledte sin karriere på diverse dagblade og magasiner med et enkelt stop på TV 2 Lorry. Derefter fortsatte hun som chefredaktør for magasinerne, Vores Børn og Junior og har desuden haft jobs som kommunikationschef og -rådgiver i blandt andet advokat- og IT branchen.

I 2008 stiftede Christel virksomheden Protocol. med det formål at hjælpe danske virksomheder og offentlige institutioner med deres CSR-mål om flere kvindelige ledere. I 2015 blev Protocol overtaget af en international netværksvirksomhed for direktører.

Privat er hun mor til Carl på 22 år, Oscar på 20 år og Sofus på 16 år, gift med Mikkel Thrane og bor i Virum, hvor hun er kendt for selskabelighed, engagement og tossede projekter. For eksempel er hun stifter af den lokale Virum/Sorgenfri Facebook gruppe, hvor mere end 4.000 borgere hjælper hinanden med stort og småt. Hun har også løbet Boston Marathon og trænede sig på få måneder op fra kun at kunne løbe efter bussen, til at løbe 42 kilometer