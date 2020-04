Kommunens tidligere børnepsykolog fyldte rundt: 'Solen kommer igen, når uvejret har raset'

?Børn vil så gerne de vokse og er så afhængige af, at der er voksne, der ser positivt på livet og er handlekraftige,? siger Ole Kyed, der i 36 år var souschef i PPR i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Psykolog Ole Kyed har i en menneskealder hjulpet børn og familier gennem vanskelige perioder. Den stadig meget aktive Lyngbyborger er netop fyldt 75 år

Det Grønne Område - 12. april 2020

"Vi har set flere angste børn i de seneste år. Og så kommer denne corona ind over og kan føre til, at børn researcher mere end godt er, og at deres angst forstærkes."

Ordene kommer fra psykolog, cand.pæd.psyk Ole Kyed, der netop er fyldt 75 år. Nærværet og det brændende engagement ikke mindst i børns trivsel kan han ikke lægge fra sig, selvom han for godt fire år siden stoppede som souschef for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) i Lyngby-Taarbæk Kommune. Et job han havde beklædt siden 1980.

"Mange børn er meget undersøgende og spørgende, og det kan være vanskeligt for forældre at håndtere," siger han.

Noget af det vigtigste er ifølge ham at lytte åbent og fordomsfrit til børnenes spørgsmål.

"Stil spørgsmål til det, børnene spørger om. Lyt og spørg meget ind og tjek, at de har fået svar på det, de spørger om. Luk af for snakken med en positiv fremtidsvision forude. Barnet skal være trygt efter samtalen. Barnet skal føle, at vi voksne har interesseret sig for det, de gør og siger. Og så skal vi holde vores egen mening tilbage. Gerne længe. Så fremfor at give for mange, "hvide løgne" så sig, at du vil tænke over spørgsmålet og vende tilbage med et svar, når du ved mere," siger Ole Kyed.

Ifølge ham har børnene i denne usikre periode brug for ekstra meget nærvær, og at de voksne i fælles aktiviteter afleder børnenes tanker på en god måde.

"Gør ting sammen med børnene. Medinddrag dit barn i dagligdagen. Lav havearbejde, gå ture, læg puslespil eller andre dagligdags-ting. Børn vil så gerne de vokse og er så afhængige af, at der er voksne, der ser positivt på livet og er handlekraftige. Og som kan sige, at solen kommer igen, når uvejret har raset af," siger han.

Særligt begavede børn Ole Kyed har stadig konsultation i hjemmet i Lyngby.

"I disse tider foregår det over skype med både børn og ældre. Jeg har netop afsluttet en konsultation med en ældre borger fra Fyn, der havde behov for at tale om familien," siger Ole Kyed.

Når det drejer sig om børn og unges trivsel, er der stort set ikke det område, som Ole Kyed ikke har kastet sin enorme energi og ekspertise ind i.

Han har siddet i Børnerådet i to perioder. Senest med Lisbeth Zornig som formand. Han har været formand for Unicef Danmark, rådgivet børn og unge, der boede med deres udstationerede forældre i Bruxelles, været tilknyttet Danidaprojekter i Kenya og Nepal, efter militærtjenesten 1971 været privatlærer for en udstationeret familie i Sri Lanka, undervist kommende pædagoger på Frøbels Seminarium, været psykolog på Ungdomsskolen og Baunegårdsskolen, været ssp-formand i Lyngby-Taarbæk og holdt foredrag på konferencer rundt i verden, ligesom han har skrevet artikler og bøger om talentudvikling og højtbegavede børn.

Hele vejen igennem karrieren har han været på børnenes side. Hvad enten det drejer sig om børn med angst, autisme eller adfærdsudfordringer. Eller om det er børn, der er kommet i mistrivsel. Et skærpet blik har han i en lang årrække haft på børn født med særlige forudsætninger og talenter.

"Desværre var der længe mange, som mente, at de dygtige børn nok skulle klare sig uanset hvad. Min nærmeste foresatte mente dengang i 1990'erne ikke, jeg skulle beskæftige mig med højtbegavede børn, men snarere betragte det som en fritidsinteresse. Jeg betragtede det dog stadig som et vigtigt arbejde. En del af børnene kom i mistrivsel og kunne se frem til en voksen-tilværelse, hvor deres potentiale ikke ville blive udfoldet," siger han.

Ved et møde i 2001 med deltagelse af den politiske udvalgsformand for området i Lyngby-Taarbæk, Helle Nielsen, samt skoledirektøren blev det dog besluttet at sætte fokus på de intelligente børns trivsel og læring i vores skoler.

"Jeg blev bedt om at udvikle et projekt i Lyngby-Taarbæk om højtbegavede børn, og det blev det første pilotprojekt i Danmark. Mogens Jansen, der var leder på DPI bakkede mig op fra starten. Projektet blev en øjenåbner, og i dag er der privatskoler for de særligt begavede børn, ligesom der i folkeskoler og gymnasier rundt i landet har været en lang række særlige talentudviklings-programmer til gavn for ikke blot de intelligente børn, men også for dem, de er sammen med," siger han.

Respekten for livet Når Ole Kyed ikke arbejder fagligt bruger han meget tid i haven. Enten i Lyngby eller i Rørvig, hvor familien er i færd med at tømme det gamle sommerhus. Det skal rives ned for at gøre plads til et nyt.

I rigtig mange år var han en ivrig kajakroer i Øresund, og om sommeren er en vandretur i Alperne gerne på programmet.

"Jeg elsker natur og haven og har gjort det siden min barndom. Vi børn er opvokset med naturen, og min far gjorde meget ud af lære os om den. Han var skoleleder på en vestsjællandsk centralskole og har faktisk fanget Danmarks længste snog uden gule nakkepletter," siger han.

Selv har han og hustruen ingen børn.

"Men jeg har en bror, der har fire stykker. Dem har vi et meget tæt forhold til, selvom de er opvokset på Grønland. En af dem bor hos os," siger Ole Kyed, hvilket vel også siger en del om den store rummelighed, som har været en livslang følgesvend.

"Menneskelivet, faunaen og floraen. Respekten for liv og livets diversitet. Det er dét, der har drevet mig livet igennem," siger Ole Kyed.