Det grønne område 19. august

Kommunens liste er for kort: Flere skolevejsprojekter trænger sig på

Politikerne er ved at forhandle budgettet på plads. På Facebook er der flere forslag til nye, lokale skolevejsprojekter. Vi bringer dem her.

Det Grønne Område - 21. september 2020 kl. 18:30 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter de senste ugers artikler og oversigten over kommunens 23 prioriterede skolevejsprojekter har vi blandt andet på Facebook modtaget oplysninger om andre projekter, der trænger sig på for en plads på listen.

Skolevejsprojekterne er en del af de ønsker, som formanden for kommunens Teknik- og Miljøudvalg, Sigurd Agersnap (SF), har med til budgetforhandlingerne på rådhuset.

Nedenfor bringer vi nogle af opslagene fra Facebook - til inspiration til politikerne, som nu vil kunne se listen med skolevejsprojekter vokse.

Jane Emilie Lyng-Laursen "Ikke nogen hjælp at hente til krydset Buddingevej/Christian X's alle?

Nu når alt trafik skal gennem Christian X's alle, ville det have været smart hvis der blev kigget lidt på skolevejen fra Engelsborgvej (slut) til Engelsborgskolen."

Karen Ertbølle Madsen "Please så gennemgå lige projekterne én gang til, og overvej om det er de rigtige løsninger man har valgt!!! Fx den med en "Helle" på Toftebæksvej (aktuelt for børn på Lindegårdssskolen og Sankt Knud Lavard Skole). Man vil ikke lave bump på vejen for at sænke hastigheden, da det er en indfaldsvej til centrum. Men man kan godt holde flere minutter for Lokalbanen og vente længere nede af vejen, giver absolut ingen mening...

Det er til tider helt kaotisk at overskue, og jeg følger min datter over hver dag, selvom der er skolepatrulje. De har nemlig også været ved at blive kørt ned flere gange... Crazy altså!!! Gad vide om der skal ske noget meget alvorligt før det kommer på budgettet???"

Mette Rytsel "Jeg håber den trafikplan bliver gennemgået og flere steder bliver opprioriteret. På Boelvej ved Hummeltofteskolen vil fortovene forlænges ved sidevejene. Det løser ikke problemet med den høje fart på Boelvej og den kaotiske aflevering, der er ved skolen på den side. Det blev også skrevet i forbindelse med brugerundersøgelsen for over to år siden.

Jeg har også skrevet til Hummeltofteskolen igen, da vi også skrev vores bekymringer om forslaget i en brugerundersøgelsen. Det er hastigheden vi vil have ned på Boelvej, inden der sker et uheld, og så er det afleveringsbanen. Trods alt mange penge at bruge 1 mio kr på at forlænge fortove, hvis det ikke er det der løser problemet. Og dermed ikke sagt, at der ikke er andre skoleveje, der bør have større prioritet, da Boelvej trods alt er en mindre vej, men som desværre også indbyder til høj hastighed."

Finn Kudsk Tjah for slet ikke at snakke om Lundtoftevej ved Lundtofte Skole med al tung trafik til DTU's byggerier.. man kan vist snart vente sig et fladmast skolebarn, fordi lastbilerne kan ikke altid nå at bremse, når de kommer retur fra DTU ned ad bakke og med chauffører der ikke kender de lokale forhold.

... problemet er at forvaltningen ved planlægningen af sikker skolevej og planlægningen har fokuseret på at undgå den tunge trafik ind og ud af skolegården. Men Lundtoftevej tager nu al den tunge trafik fra Lundtoftegårdsvej, fordi Lundtoftegårdsvej er begravet i tekniske arbejder. Det indebærer så, at al tung trafik til DTUs massive byggeprojekter, nu skal passere fodgængerovergangen foran Lundtofteskole sammen med al morgentrafikken. Til værn mod denne voldsomme trafik står nogle små skolepiger, der er Skolepatrulje. Jeg står hver morgen ved 190s stoppested og lukker øjnene og tænker, hvordan skal det her gå godt. Der er mange mange lastbiler, pendlertrafik til DTU og forældre i bil med børn, der skal i skole. Håber nogen fra kommunen eller kommunalbestyrelsen vil bruge en halv time fra kvart i otte til kvart over otte en morgen og se på kaoset. Det er slet ikke fair overfor de små piger, der entusiastisk står og forsøger at stoppe trafikken med en grøn slikkepind. Det kan og skal gøres bedre."