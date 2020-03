Kommunens gave er klar: Den er fin - og en dronning værdig

Gaven består i, at alle kommuner bidrager med ét maleri lavet af elever i 3. klasse. To 3. klasses elever fra hver kommune - én dreng og én pige - deltager i en ceremoni på Christiansborg Slot den 15. april 2020, hvor malerierne præsenteres for dronningen.

Billedet skal indeholde frie fortolkninger af to motiver: Dronning Margrethe og et vartegn fra kommunen.

Flere af skolerne har været i gang med projektet, og fredag den 13. marts fandt en udvælgelseskomite bestående af borgmester Sofia Osmani, formand for Børne-og Ungdomsudvalget, Gitte Kjær Westermann og tovholder for skolernes Forårsudstilling lærer på Hummeltofteskolen, Pia Brandt, Lyngby-Taarbæks bidrag.

"Billedet illustrerer dronningen, der betragter flere af kommunens flagskibe, som Bakken og Eremitageslottet, og den biodiversitet, Dyrehaven er med til at opretholde, idet træer får lov at ældes og forfalde og være hjemsted for mange insekter, svampe og andet, der er truet i vores moderne tilværelse. Derudover er Dyrehaven med på Unesco's verdensarv med parforcejagten. Endelig holder kongefamilien meget af Dyrehaven og har altid gjort det. Den hedder jo faktisk Kongens Dyrehave. Yderligere er tegningen smukt disponeret, med god farvelægning og balance og et moderne udtryk." Det skriver Lyngby-Taarbæk Kommune i en pressemeddelelse./sig