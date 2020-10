Kommunens foreningspris 2020 går til Virum-Sorgenfri Tennisklub

Folkeoplysningsudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2017 uddelt foreningsprisen på 10.000 kr. Prisen gives til en folkeoplysende forening, der har gjort en forskel i årets løb. Prisen skulle oprindeligt være overrakt Virum-Sorgenfri Tennisklub i marts ved et stort arrangement i Lyngby Idrætsby, men det kom corona i vejen for.

Det gav til gengæld formanden for Folkeoplysningsudvalget, Morten Rauff, mulighed for at lægge vejen forbi klubbens anlæg på Boelvej.

”Det er dejligt at få mulighed for at overrække prisen dér, hvor I har jeres aktiviteter, og opleve, hvordan der summer af liv”, sagde Morten Rauff og forklarede, at indstillingen til prisen kommer fra en forælder og et af bestyrelsesmedlemmerne i klubben.

”De to beskriver Virum-Sorgenfri Tennisklub som en klub med et meget stærkt fællesskab og et stort frivilligt engagement. Fællesskabet og det store arbejde med at få det hele til at fungere er med til at skabe en rigtig god klubånd, der gør, at både børn og voksne ’hænger ud’ i forbindelse med træningen og deltager i de mange sociale aktiviteter”, sagde Morten Rauff og nævnte som et bevis på klubånden ’Team Fred’, der er et samarbejde med Hummeltofteskolens gruppeordning for børn med autisme.

”Team Fred er et godt eksempel på rummeligheden og fællesskabet. Tilbuddet giver børn med særlige udfordringer mulighed for at deltage i foreningslivet og føle, at de er en del af noget større. Accepten af, at ikke alle er ens, men at man kan være en del af fællesskabet på forskellige præmisser, er med til at udvikle børnene. Det er blandt andet det, vi vil hylde med Foreningsprisen 2020”, sagde Morten Rauff, inden han overrakte diplomet til VST’s formand, Torsten Foersom.

”Jeg har i flere måneder vidst, at vi var blevet udvalgt til prisen, men nu kan vi endelig fejre det og modtage den anerkendelse, som vi er meget stolte af. Det tager lang tid at opbygge en klubånd, og det ville have været en umulig opgave uden alle vores engagerede frivillige, der gør en kæmpe indsats for fællesskabet og sporten”, sagde Torsten Foersom i sin takketale.