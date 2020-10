Til december går regeringen i gang med at forhandle om at give kommunerne mulighed for at lave vintervedligehold på de private fællesveje. Arkivfoto

Kommunen vil gerne have de private fællesveje tilbage - men må ikke

Planen er, at Lyngby-Taarbæk Kommune får de private fællesveje tilbage. Men det kræver en lovændring, så derfor sker der ikke noget på området lige nu og her.

Det Grønne Område - 14. oktober 2020

Det bliver ikke lige nu og her, at kommunen får bugt med de massive frustrationer, der er ude på de private fællesveje. Veje, som beboerne selv - under prostest - overtog drift og vintervedligeholdelse af.

Men en løsning bliver der fundet, er alle partier og politikere i kommunalbestyrelsen enige om. Så enige, at man i budgetforliget for de næste to år har aftalt, at der skal kigges på at overtage nogle af de private fællesveje og afsøge mulighederne for, at kommunen kan foretage vintervedligeholdelsen på de private fællesveje.

Da de blev enige om budgettet, aftalte politikerne følgende - sort på hvidt:

"Der skal findes en holdbar og langsigtet løsning for de private fællesveje. Løsningen skal dels håndtere de udfordringer, der er opstået som følge af den aktuelle opsigelse af vedligeholdelseskontrakterne, og dels pege på en fremadrettet løsning. Der er afsat 7 mio. kr. til det forberedende arbejde samt 6,5 mio. kr. i 2022 og 20,0 mio. kr. årligt fra 2023 og frem."

Kommunen giver garanti Kommunalbestyrelsen kan ikke garantere, at der sker noget nu og her: Men udsteder dog stadig en garanti, forklarer borgmester Sofia Osmani (K) til Det Grønne Område:

"De næste tre år må vi forvente, at vejene er i fortsat god og forsvarlig stand. Derfor giver vi en garanti på det udførte arbejde i de næste tre år. De tre er aftalt, fordi det er den tidsfrist, grundejerne har for at indbringe spørgsmålet for domstolene og, fordi vi forventer at have en afklaring på den fremadrettede løsning i den de tre år er gået," siger hun - og fortsætter:

"Vi går i gang med at overtage de af de private fællesveje, der har store mængder uvedkommende trafik - det kan eksempelvis være veje med store kommunale institutioner eller gennemkørende trafik, hvor beboerne pludselig kom til at hænge på hele vedligeholdelsesansvaret, selv om de kun står for en mindre del af slidet på vejen."

Ambitionen er, at de private fællesveje går tilbage til kommunen. Men det er der én ting, der står i vejen for: Loven.

"Vi har sat penge af til at overtage alle private fællesveje, men lige nu har vi ikke en lovgivning, der muliggør den løsning. Så vi har reserveret pengene over de kommende år og håber, at loven bliver ændret i perioden."

"En god aftale" Også formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Sigurd Agersnap (SF), er tilfreds:

"Det er en god aftale. Nu får vi kigget på at overtage de private fællesveje. Al den tid, jeg har været i kommunalpolitik, er det noget man har snakket om, men nu afsætter kommunen penge til, at det kan lade sig gøre. Det vil selvfølgelig tage noget tid, og derfor indeholder aftalen også nogle initiativer her og nu," siger han til Det Grønne Område:

"Det har ikke været med vores gode vilje, at vi har måtte opsige vinterordningerne og vedligeholdelsesaftalerne, men vi skal hjælpe, så godt vi kan. Så nu bliver der kigget på alle klager igen, og vi får skrevet ind, at grundejerne selvfølgelig kan forvente, at kommunen sikrer, at vejene, når de overdrages, er i god og forsvarlig stand, og at det i udgangspunktet gælder, indtil vi har en langsigtet løsning."

Lovsjusk Sigurd Agersnap forstår godt, at beboerne på de private fællesveje har været og fortsat er frustrerede over at overtage vedligeholdelsesaftalerne og snerydningen:

"Jeg har snakket med mange af dem, som bor på en privat fællesvej, og folk er jo helt vildt frustrerede over, at kommunen har måtte opsige vinteraftalerne og vedligeholdelsesaftalerne. Det forstår jeg også godt. Det er simpelthen et groft eksempel på lovsjusk, når de aftaler, man havde, ikke er lovlige. Det efterlader folk med nogle uoverskuelige opgaver," siger han:

"Nu skal man selv rundt hos sine naboer og samle ind til snerydning og vedligehold af vejen. Det kan blive svært, hvis der er uenighed på vejen, men man kan man jo heller ikke forvente, at folk selv har kompetencerne til at vurdere, hvornår en vej skal vedligeholdes, eller hvor ofte der bør ryddes sne. Det her er et helt oplagt sted med fælles kommunale løsninger, og selv om lovgivningen gør det besværligt, så er vi med budgetaftalen blevet enige om at give den endnu mere gas på at finde nogle gode kommunale løsninger ved at overtage en stor dele af vejene."

Venter på Christiansborg Så både kommune og boligejere venter på Christiansborg, understreger Sofia Osmani. Og ventetiden vil formentlig kaste noget af sig:

"Som det er nu, afventer vi Christiansborg i forhold til muligheden for igen at tilbyde snerydning og vedligehold. I forhold til det første ser det ud til ,at der er en lovændring på vej - så det er jo positivt," siger hun:

"Der er allerede veje, som vi har pligt til at overtage eller trafikdæmpe. Det er de veje, hvor mere end 50 procent af den gennemkørende trafik kommer fra én offentlig vej til en anden offentlig vej. Det vil selvfølgelig være de veje, vi tager først," forklarer borgmesteren:

"Det har aldrig været vores ønske at opsige de ordninger, vi havde. De har fungeret og har været til gavn for både grundejere og kommunen. Men vi kunne ikke sidde afgørelsen fra Ankestyrelsen overhørig. Så ville vi ende i en situation med dagbøder. Vi lever jo i et retssamfund, og vi skal overholde loven - også selv om loven i det her tilfælde er temmelig tåbelig og klart bør ændres."

Sigurd Agersnap er også fortrøstningsfuld, siger han:

"Regeringen er lige kommet med deres lovprogram for det kommende folketingsår, og her fremgår det, at der i december skal forhandles om muligheden for at lave vintervedligeholdelsesordninger på de private fællesveje. Det er rigtigt gode nyheder, og noget vi har presset på for længe," siger han - og uddyber:

"Forslaget minder meget om det, som jeg sammen med borgmesteren har præsenteret ministeren for. Så det tegner godt, og det tyder på, at man også i ministeriet er opmærksomme på at give os bedre rammer for at løse de her opgaver i kommunerne. Det er rigtigt, at lovgivningen sætter meget stramme rammer lige nu. Vi er i gang med at afklare juridisk, hvor mange veje man ville kunne overtage som kommune, og det er kompliceret stof, som jeg håber, at vi kan have en afklaring i løbet af næste år."