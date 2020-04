Foto: Lars Schmidt

Kommunen til forældrene: 'Vi har ingen konkrete løsninger'

I et brev til forældrene til børn i daginstitutioner og skoler fortæller Lyngby-Taarbæk Kommune, at åbningen sker gradvist med særlige sundhedsfaglige regler.

Det Grønne Område - 07. april 2020 kl. 13:45 Af Lars Schmidt

"Genåbningen bliver en vanskelig opgave at løfte, og vi har derfor heller ikke de konkrete løsninger på plads endnu. Lyngby-Taarbæk Kommune forventer at modtage yderligere retningslinjer fra myndighederne i dag eller i morgen og vil på den baggrund udarbejde den konkrete plan. Så snart vi ved mere, vil vi sende yderligere information ud."

Sådan skriver Lyngby-Taarbæk Kommune i et brev til alle forældre til børn i dagtilbud og folkeskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune. Brevet er udsendt her til eftermiddag som en reaktion på statsminister Mette Frederiksens melding om, at de yngste klasser og daginstitutionerne åbner 15. april. Hvis borgerne vel at mærke frem til da lever op til de gældende sundhedsfaglige retningslinjer.

Selv om der endnu ikke er konkrete løsninger på, hvordan åbningen og dagligdagen kommer til at foregå, så understreger kommunen i sit brev til forældrene, at sikkerheden fortsat har fuldt fokus:

"En række sundhedsfaglige regler vil komme til at gælde på såvel dagtilbud som skoler. Det vedrører bl.a. øget rengøring, at alle skal være så meget ude som muligt, at der skal være mere afstand mellem hinanden osv.," skriver kommunen.

Genåbning af dagtilbudene For at få et overblik over, hvor mange børn der efter påske starter i daginstitutionerne beder kommunen i brevet forældrene om at melde tilbage med deres pasningsbehov:

"Det er vores oplevelse, at I ikke alle forventer at aflevere jeres børn i dagtilbud efter påske. Det vil samtidig heller ikke være alt vores personale, der kan møde ind efter påske, da nogle medarbejdere eller familiemedlemmer i husstanden er i risikogruppen. Vi vil derfor allerede nu bede jer kontakte jeres institution eller dagpleje og oplyse, hvilke dage i perioden frem til 10. maj, I forventer, at jeres barn kommer i daginstitution eller dagpleje," skriver kommen i brevet - og fortsætter:

"Hvis I har mulighed for kortere dage og/eller er fleksible i forhold til afhentnings- og afleveringstidspunkt, bedes I også melde det ind. På baggrund af jeres tilbagemeldinger og behov, vil vi udarbejde en plan for genåbningen i det enkelte dagtilbud, der sikrer de bedst mulige betingelser for afstand og organisering i faste børnegrupper med henblik på at begrænse smittespredning - og under hensyn til, at ikke alt fast personale har mulighed for at møde ind."

Genåbning af skolerne Folkeskolens afgangseksamen er aflyst i år. I stedet vil det være årskaraktererne, der vil være gældende.

Samtidig vil al undervisning fysisk på skolen såvel som hjemme, at eleverne fortsat vil blive undervist efter reglerne om nødundervisning, da det ikke vil være muligt at leve op til almindelige standarder for undervisning, skriver kommunen til forældrene.

Planen for genåbningen af folkeskolerne ser sådan her ud:

0.-5. klasse på alle almenskoler i kommunen skal møde ind igen onsdag efter påske. Alle klassetrin på kommunens specialskoler og gruppeordninger skal ligeledes møde ind onsdag efter påske.

Elever i 6.-10. klasse på kommunens øvrige skoler skal fortsat blive hjemme. Det samme gælder elever på efterskoler.

Alle elever med sårbare familiemedlemmer i risikogruppen kan blive hjemme, hvis forældrene vælger det. Det samme vil gælde medarbejdere, der er i risikogruppen, eller som har familiemedlemmer i husstanden i risikogruppen.

Forsamlingsforbuddet om maksimalt at være samlet 10 personer forlænget, indtil videre til og med den 10. maj 2020.

"Hvordan dette håndteres i forbindelse med åbningen af daginstitutioner og skoler, afventer vi også nærmere retningslinjer for," skriver kommunen afslutningsvis i sit brev til forældrene.