I sagen om skimmelsvamp i Jørgen Kissmeyers lejlighed har Lyngby-Taarbæk Kommune søgt dialog og fulgt vejledningerne, vurderer kommunen bygningsinspektør. Det bestrider Jørgen Kissmeyers rådgiver. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Kommunen svarer på skimmelsvamp-kritik: 'Vi har handlet korrekt'

Kritikken fremsat af borger og bygningsingeniør i sager om skimmelsvamp bliver afvist af Lyngby-Taarbæk Kommune, som ikke vil gribe fremtidige sager anderledes an.

Det Grønne Område - 25. maj 2020 kl. 17:53 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til trods for massiv kritik fra bygningsingeniør og borgere i sager om skimmelsvamp vurderer Lyngby-Taarbæk Kommune, at man har handlet korrekt, og at man fremover ikke vil ændre på sin ageren i sager om skimmelsvamp. Det oplyser bygningsinspektør Søren Suhr-Virranniemi til Det Grønne Område.

Lyngby-Taarbæk Kommune er blevet forelagt kritikken, som Jørgen Kissmeyer og bygningsingeniør Ricky Berner fremsætter mod kommunen andetsteds i dagens udgave af Det Grønne Område.

Om hvorfor man hverken undersøger forholdene i Jørgen og Birthe Kissmeyers lejlighed nærmere eller nedlægger forbud mod at bo der, når Teknologisk Institut fastslår, at der ikke er fuld afklaring af omfanget af skimmelsvamp og en nærliggende risiko for helbredsgener, svarer Søren Suhr-Virranniemi:

"Kommunen vurderer, at rapporten tydeligt viser, at der er et problem med skimmelsvamp. Der er derfor ikke behov for yderligere undersøgelser. Det er herefter at spørgsmål om, hvorvidt kommunen skal behandle sagen efter byggeloven eller byfornyelsesloven. Kommunen har vurderet, at sagen skal behandles efter byggeloven. Det vil sige, at ejer eller ejerforening skal udbedre forholdet og sikre, at bebyggelsen er i forsvarlig stand og uden angreb af skimmelsvamp."

En vurdering, som Ricky Berner bestrider andetsteds i avisen.

Har fulgt vejledninger Søren Suhr-Viranniemi vurderer desuden, at Lyngby-Taarbæk Kommune - i modsætning til hvad Ricky Berner vurderer - har handlet efter Velfærdsministeriets vejledning. En vurdering, som Ricky Berner "absolut ikke" er enig i.

"Kommunen burde fra starten have truffet en hurtig beslutning om kondemnering i henhold til byfornyelsesloven i stedet for at henvise til byggeloven. De to lovgivninger supplerer hinanden, og man kan ikke vælge at træffe beslutninger efter byggeloven vedrørende sundhedsskadelige forhold uden også at træffe en beslutning efter byfornyelsesloven. Ved at have trukket sagen i langdrag har kommunen påført ejer og kommunen selv unødig mange omkostninger til sagens behandling," siger Ricky Berner.

Lyngby-Taarbæk Kommune benægter ligeledes, at kommunens vurdering er taget ud fra økonomiske hensyn. Man finder det heller ikke udsædvanligt, at der aldrig er truffet beslutning om kondemnering i 41 anmeldelser om mistanke om skimmelsvamp i perioden 2014-2019.

"Kondemnering er et drastisk og ekstraordinært indgreb. Det er heldigvis yderst sjældent, at en bolig kondemneres på grund af skimmelsvamp. Vi kender ikke statistikken på landsplan, men vi vil tro, at billedet er det samme i andre kommuner," siger Søren Suhr-Virranniemi.

"Der er stor forskel på, hvordan kommunerne griber sagerne an, men at en kommune i en fem-årig periode ikke har foretaget en kondemneringssag er usædvanligt," siger Ricky Berner.

Ansvar altid ejers I modsætning til Jørgen Kissmeyers opfattelse af en kommune, som fralægger sig ansvaret, peger Søren Suhr-Virrannieme på, at ansvaret altid er ejerens.

"Ansvaret vil altid ligge hos ejeren af den bolig eller bygning, der er ramt af skimmelsvamp. Kommunen ansvar ligger udelukkende i at sikre, at lovgivningen er overholdt. Derfor beder kommunen altid ejer om at få udbedret forholdet, så lovgivning dermed overholdes. Det er også sket i den konkrete sag. Ejer har udbedret forholdet, og sagen dermed afsluttet," siger han.

Kommunens bygningsinspektør mener, at Lyngby-Taarbæk Kommune har været indstillet på dialog i denne sag.

"Kommunen prøver altid dialogen først. Men det kræver, at alle parter er indstillet på dialog," siger han.

Den opfattelse deler Ricky Berner ikke.

"Jeg har ikke oplevet, at kommunen har medvirket til en hurtig eller smidig løsning," siger Ricky Berner.

