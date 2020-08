Et kritisk læserbrev om overdragelsen af vedligeholdsforpligtelserne af vejene fra kommune til grundejerne fik kommunen til tasterne. Arkivfoto

Kommunen svarer på kritisk læserbrev om vedligehold af veje

I svar til kritisk læserbrevsskribent fortæller Lyngby- Taarbæk Kommune, hvordan man klager over vejenes tilstand, og hvad straffen er, hvis man ikke opfylder sine forpligtelser

Det Grønne Område - 01. august 2020

I Det Grønne Områdes debatspalter skrev Erik Schnettler 17. juni om, at det at bo i Lyngby-Taarbæk Kommune er som at bo i et helt andet land. Et land, som "vi normalt ikke bryder os om at sammenligne os med," som han skriver.

Det hele startede med et brev.

"Forleden modtog jeg et brev fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Det indledtes med påskriften 'Kære grundejer'. Det får mig selvfølgelig til at føle, at vi er en slags venner, kommunen og jeg," startede Erik Schnettler, der bor på Ryvej i Virum, sit læserbrev.

I læserbrevet fortæller han, at det har været så som så med vedligeholdelse af vejen.

"Derefter opregnes en række forpligtelser, som jeg har at overholde, forpligtelser, som kommunen efter mt bedste skøn og efter mange år som beboer og grundejer har taget meget let. Men nu er det altså mit ansvar," skrev han og tilføjede:

"Kommunen skriver endvidere, at den har besigtiget vejstrækningen og draget omsorg for, at vejen er i god og forsvarlig stand. Den stand og den omsorg bestod i, at der blev lappet nogle få af de huller og revner, grundejerne i en af os finansieret rapport fra Teknologisk Institut har påpeget. Udbedringen er så foretaget ved, at der er drysset skarpe småsten ud på udvalgte steder, småsten, som gør det livsfarligt for cyklister at vælte og slå sig eller for kondiløbere at skride i. Og en belægning, som mændene, der lagde det ud, kaldte 'fattigmandsasfalt'."

Private fællesveje Læserbrevet blev afsluttet med en række spørgsmål. Og de spørgsmål er blevet læst hos kommunen. For kommunen tog kontakt til Det Grønne Område med svar på Erik Schnettlers spørgsmål.

Hvorfor skal grundejere på private fællesveje og som betaler skat på totalt lige fod med grundejere på kommunale fællesveje, straffes med en vedligeholdelsespligt, som naturligvis også får økonomiske konsekvenser, spurgte Erik Schnettler.

"Private fællesveje er karakteriseret ved at have en lav trafikmængde, og vejens hovedfunktion er at betjene de boliger, der ligger ud til denne. Grundlaget for at oprette en privat fællesvej bunder således i tanken om, hvorfor det er almenvellets (kommunen via skat) opgave at vedligeholde en vej, der ikke betjener offentlige formål, eller hvis funktion er at sørge for at lede trafikken rundt i kommunen," skriver afdelingsleder i Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed, Thomas Hansen.

Sådan klager man Hvilke ankemuligheder er der i relation til den (mådelige) istandsættelse, kommunen har leveret, og som grundejerne åbenbart bare skal tage til efterretning, spurgte Erik Schnettler.

"Det er muligt at klage over vedligeholdelsestilstanden på de nu overdragede vejstrækninger. Dette gøres ved at sende en mail til PFV@ltk.dk, hvorefter sagen overdrages til kommunes vejmyndighed. Vejmyndighedens opgave er at undersøge om vejen lever op til reglerne i privatvejsloven om at være i en god og forsvarlig stand i forhold til trafikkens art og omfang," skriver Thomas Hansen.

Høringen har været Havde det ikke været rimeligt med en form for høring af grundejerne inden en så omfattende bestemmelse blev påtvunget dem?

"Afgørelsen omkring opsigelse af ordningerne var i høringen i september 2019. Der blev udsendt en endelig afgørelse herefter. Høringssvarene samt yderligere information omkring de private fællesveje kan læses her: https://www.ltk.dk/borger/trafik-og-veje/vejnettet-og-brug-af-vejarealer/private-faellesveje," skriver Thomas Hansen.

Kommer selv til at betale Hvad er strafferammen for unddragelse af de pligter, som kommunen pålægger os," spurgte Erik Schnettler.

"Såfremt kommunen vurderer, at vejen er i en så dårlig stand, at der er fare for trafikken, kan kommunen i sidste ende påbyde de tilgrænsende grundejere at vedligeholde vejen. Sker det ikke inden for en given frist, kan kommunen udføre arbejderne for grundejernes regning. Alt efter omfanget af arbejdet vil det være nærmeste grundejer eller alle grundejerne langs vejen, der vil blive opkrævet," skriver Thomas Hansen.