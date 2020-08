Se billedserie Sagen om træerne på Lundtoftegårdsvej har været medvirkende årsag til, at Tenik- og Miljøudvalget har besluttet at plante 1.300 træer på den anden side af Helsingørmotorvejen. Arkivfoto

Kommunen planter 1.300 træer ved Helsingørmotorvejen

For at gøre kommunen mere grøn foreslår SF, at hver gang der fældes ét træ, planter kommunen to nye

Det Grønne Område - 24. august 2020 Af Mikkel Brøgger Petersen

Efter opfordring fra områdets grundejerforeninger har Teknik- og Miljøudvalget besluttet, at der skal plantes 1.300 træer på arealet ved motorvejsafkørslen til Klampenborgvej. Det fortæller en tilfreds udvalgsformand, Sigurd Agersnap (SF), til Det Grønne Område.

"Det er superfedt, at vi nu kan få plantet nogle flere træer i kommunen. Areal ved motorvejen har ikke nogen stor naturværdi, men med en masse nye træer kan det blive et mere spændende grønt område, som også er mere interessant at kigge på," siger han og fortsætter:

"Forslaget kommer fra grundejerforeningerne i området, og det er fedt, når vi kan levere på nogle af de gode ideer, som findes rundt omkring."

Når projekter som byudvikling, infrastruktur og klimatilpasning udføres, sker det ofte på bekostning af træer, hvilket blandt andet også er sket under stor debat på Lundtoftegårdsvej. Politikerne har nu taget et skridt i den anden retning.

"Byudviklingen skal ikke gå ud over naturen, og ved at plante flere træer kan vi kompensere, så vi passer godt på byens grønne udtryk. Målet må være ikke bare være at bevare det grønne område, men faktisk få en grønnere by. 1.300 ekstra træer er en start, men der er brug for, at vi kommer længere frem i bussen og sætter penge af hvert år til at forbedre naturen og udvikle de grønne områder," siger udvalgsformanden.

Fæld et. plant to SF har dog også allerede et forslag til, hvordan man rykker et par pladser frem i bussen. Årets budgetforhandlinger venter lige om hjørnet, og her har SF et forslag, der skal gøre det grønne område mere grønt.

"Vi vil gerne have endnu flere træer i kommunen. Det er godt for klimaet, fordi det binder lidt mere CO2 fra atmosfæren, det er godt for miljøet, fordi det kan øge biodiversiteten, det suger en masse vand, når vi har kraftigt regnvejr, og så er det ikke mindst noget, som rigtig mange borgere i kommunen sætter pris på," siger Sigurd Agersnap.

SF's forslag lyder: Plant to træer, hver gang der fældes ét.

"Det vil selvfølgelig koste lidt penge at plante flere træer i kommunen, men det vil komme os alle sammen til gode. Som en grøn kommune skal vi udvikle og forbedre de grønne områder, og selvom det her forslag ikke gør det alene, så er flere træer en god start for at få mere natur i kommunen."

SF foreslår, at man ændrer kommunens træstrategi, så der ikke bare skal være træbalance, men at man planter to nye træer, hver gang der fældes et træ på kommunens areal. Desuden foreslår SF, at der afsættes en ny pulje på én million kroner om året til at plante i omegnen af 500 nye træer årligt.