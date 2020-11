Arbejdet med at fjerne skimmelsvamp sker, uden at det påvirker indeklimaet, siger direktør i Lyngby-Taarbæk Kommune efter undersøgelse af indeklimaet på Toftebæksvej 12. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Kommunen om Toftebæksvej: 'Vi gør, hvad der er muligt for at skabe bedre indeklima' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunen om Toftebæksvej: 'Vi gør, hvad der er muligt for at skabe bedre indeklima'

Lyngby-Taarbæk Kommune vil følge alle de anbefalinger, som undersøgelse af indeklimaet på Toftebæksvej 12 foreslår, fortæller direktør

Det Grønne Område - 28. november 2020 kl. 15:00 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen

Kanaler med skimmelsvamp er tapet til, og arbejdet med at rense dem vil ikke påvirke indeklimaet. Det fortæller direktør i Lyngby-Taarbæk Kommune, Pernille Holmgaard, til Det Grønne Område i kølvandet på den indeklimaundersøgelse, som kommunen har fået lavet, efter påbud fra Arbejdstilsynet.

Udover rensningen af skimmelsvamp følger kommunen og udlejeren DEAS alle anbefalinger, som rapporten kommer med, fortæller hun.

Skulle der for nuværende være medarbejdere, der er påvirket af indeklimaet, så er der gode muligheder for at komme frem med oplevelserne, fortæller direktøren. Indtil videre har man fået få henvendelser, siger hun.

- Hvordan vil du beskrive indeklimaet på Toftebæksvej 12 ud fra SBMIs undersøgelse?

"Indeklimaet er beskrevet i rapporten fra SBMI. Vores beskrivelse læner sig op ad undersøgelsens konklusioner," siger Pernille Holmgaard.

- Hvilken betydning har fundet af skimmelsvampe i stuen for medarbejderne, og hvad gør man, mens arbejdet med at fjerne det pågår?

"Der er ikke fundet skimmelsvampesporer i lokalerne, hverken i støvet eller luften, men i nogle kanaler under og uden for lokalerne. Alle kanaler er lukkede og tapet til, så der ikke kan spredes sporer. Arbejdet med at rense kanalerne vil ske, uden det påvirker indeklimaet," siger hun.

- Hvorfor er der problemer med basale forhold som ventilationen og temperaturen, når problemerne med indeklimaet har stået på i flere år?

"Der har været arbejdet med forskellige løsninger for at forbedre indeklimaet, som har været påpeget i tidligere undersøgelser. Rapporten peger nu blandt andet på temperaturen og ventilationen kan ændres. Det gør vi så. Vi følger naturligvis de faglige råd, som kan forbedre indeklimaet ligesom tidligere," siger hun.

- Har Lyngby-Taarbæk Kommune i sinde at efterleve alle anbefalingerne? Hvis nej, hvorfor ikke?

"Alle rapportens anbefalinger følges naturligvis i samarbejde med bygningsejer," siger hun.

- Når udbedringerne, som anbefalingerne lægger op til, er udført, anser man så problemet som løst? Hvis ja, hvorfor? Hvis nej, hvorfor ikke?

"Det er for tidligt at svare på. Det må en opfølgning vise. Men vi følger eksperternes råd og gør, hvad der er muligt for at skabe bedre indeklima," siger hun.

- Har Lyngby-Taarbæk Kommune overblik over, hvor mange medarbejdere der pt. oplever gener? Hvilke gener de eventuelt måtte opleve? Og såfremt der er det, hvordan hjælper man dem så?

"Alle medarbejdere har gode muligheder for at komme frem med deres oplevelser vedrørende indeklimaet, og vi følger op på de henvendelser, som er. Vi har i øvrigt få henvendelser," siger hun.

relaterede artikler

Kilder til problemer på Toftebæksvej kan være fundet: Udsigt til forbedret indeklima 28. november 2020 kl. 11:45