Kommunen kæmper fortsat med smitteudbrud: Nyt udbrud på plejecenter

På Plejecenter Baunehøj var der kun 10 borgere tilbage i isolation, da et nyt udbrud ramte. Det endda på den afdeling, der som den eneste endnu ikke havde været hårdt ramt.

Lyngby-Taarbæk Kommune oplyser, at otte borgere her er konstateret smittet.

Til gengæld begynder det at lysne på de andre plejecentre.

"Alle andre plejecentre og Træningscenteret er på vej ud af udbrud, så forhåbentlig kan besøgsforbuddene snart erstattes af besøgsrestriktionerne," oplyser Lyngby-Taarbæk Kommune, som ansætter mere personale for at imødekomme behovet for flere testspor, da ældreområdet nu skal testes hver syvende dag.