Kommunen forstår ikke Kunstforeningen

Ifølge hende mødtes kommunen og kunstforeningen 10. december 2019 for at tale tilskudsvilår for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Af referatet fra dette møde fremgår det, at kommunen de kommende tre år støtter kunstforeningen med 50.000 kroner årligt, og at foreningen modsat forpligter sig til at afholde minimum 10 udstillinger af tre ugers varighed med samtidskunst i et udstillingslokale anvist af kommunen til formålet. Og at kommunen stiller udstillingslokaler til rådighed, og at der eventuelt kan samarbejdes med Sophienholm om en udstilling i selve udstillingsbygningen.