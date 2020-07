Kommunen fælder egetræerne på Lundtoftegårdsej i denne måned

Det lykkedes endnu en gang politikerne på rådhuset, at give dispensation til at fælde træer i beplantningsbæltet langs Lundtoftegårdsvej.

"Jeg er glad for borgernes input, og at vi kommunalbestyrelsen nu er enige om en bedre løsning, som bevarer betydelig flere træer i området. Det ændrede forslag skaber en fornuftig balance, som tilgodeser trafiksikkerheden, fremkommeligheden og det grønne udtryk langs Lundtoftegårdsvej," siger formand for Teknik- og Miljøudvalget, Sigurd Agersnap (SF), efterfølgende i en pressemeddelelse.

Efter at træerne er fældet i juli, vil der blive lavet grusfortov på nogle strækninger.Det sker som en del af løsningen med at flytte ledninger hurtigt, for at indhente den tabte tid som polimikken om egetræerne er skyld i.