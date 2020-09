Billedet viser flere døde fisk, som kommunen vurderer har været udsat for iltsvind i vandet. Privatfoto

Kommunen beder borgerne om hjælp: Iltsvind bag døde fisk i Mølleåen

Kommunen nøjes med at registrere og beder borgerne om hjælp

"Jeg har været ude og gå tur ved Brede idag og blev forbavset, ked af at se fisk med bugen i vejret i Mølleådalen ved Brede," skriver vores læser Simon Granath og sendte samtidigt billedet med.

Hvorfor nu det?, spurgte vi i kommunen, der, måske i forventning om mange henvendelser, var hurtig til at lægge svaret op på sin egen hjemmeside:

'Vi ser i øjeblikket døde fisk i Mølleåen. Det skyldes en kombination af varmt vand, lav vandføring og næringstoffer, som fører til iltsvind. Kommunen kan desværre ikke gøre andet end at registrere de døde fisk. Ser du mange døde fisk, vil vi gerne høre fra dig. Skriv til natur@ltk.dk og fortæl hvor mange døde fisk, du har set, og hvor du har set dem,' opfordrer kommunen.

Indblik i åens tilstand Men hvorfor bede folk om hjælp, når kommunen alligevel ikke gør andet end at registrere?, tænkte vi, og stillede spørgsmålet videre til kommunens kommunikationsafdeling, der spurgte kommunens miljøfolk og kom tilbage med følgende svar:

'Fordi de gerne vil følge med i omfanget af iltsvind og døde fisk. Det giver os data og indblik i Mølleåens tilstand og dynamik. De har desværre ikke mulighed for at foretage tilsyn hver dag, men hvis der pludselig er mange døde fisk, så har vi en stor interesse i at foretage tilsyn og klarlægge årsagen hver gang,' lyder forklaringen.