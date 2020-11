På nuværende tidspunkt vil Lyngby-Taarbæk Kommune ikke gruppeundersøge medarbejderne på Toftebæksvej 12. Arkivfoto

Kommunen afventer gruppeundersøgelse af Toftebæksvej: Derfor giver det ikke mening nu

Lyngby-Taarbæk Kommune kan få lavet en gratis gruppeundersøgelse af medarbejdere i kommunens lokaler på Toftebæksvej 12, hvor man kæmper med et problematisk indeklima. Det giver dog ikke mening lige nu, hvor man kæmper med problematisk indeklima. Det giver dog ikke mening lige nu

Det Grønne Område - 10. november 2020

Medarbejdere i kommunens lokaler på Toftebæksvej med symptomer som irritation i øjne, næse, svælg, hovedpine, træthed, koncentrationsbesvær, som typisk går væk i weekender og ferier, må vente lidt med at få svar på, om symptomerne reelt skyldes forholdene i bygningen.

For lige nu er Lyngby-Taarbæk Kommune i gang med at undersøge forholdene efter det påbud, som Arbejdstilsynet kom med. Og derfor afventer kommunen at benytte sig af den gratis mulighed for en gruppeundersøgelse af medarbejderne, som Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital tilbyder, lyder det fra forvaltningen. Afdelingen på Bispebjerg Hospitals opgave er at undersøge om arbejdsmiljø er årsag til sygdomme.

Den holdning bakkes op af overlæge på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Harald Meyer, som dog holder døren åben for sit tilbud, hvis forbedringerne ikke har den ønskede effekt på medarbejdernes helbred.

"Lige nu vil vi nok være ret afventende med en gruppeundersøgelse af folk med de klassiske indeklimasymptomer, for eksempel irritation i øjne, næse, svælg, hovedpine, træthed, koncentrationsbesvær, som typisk går væk i weekender og ferier, fordi arbejdspladsen efter vores oplysninger er i gang med at forbedre forholdene. Så for tiden skal der være tegn på astma eller allergi, for at det er relevant," siger han til Det Grønne Område og tilføjer:

"Hvis der efter den igangværende indsats med at forbedre indeklimaet fortsat er mange med indeklimasymptomer, kunne det være relevant at udrede nogle af disse."

Ansatte, arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdsgiver, egen læge eller fagforeningen kan forespørge afdelingen om muligheden for en gruppeundersøgelse. Den består af tre-fem medarbejdere med varige eller alvorlige symptomer, og undersøgelsen af gratis, oplyser han.

Enkelte er undersøgt Lyngby-Taarbæk Kommune har flere gange i sagen været i kontakt med Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling. Det har netop drejet sig om medarbejdere, der selv har kontaktet klinikken med henblik på at blive udredt, og altså ikke som led i en gruppeundersøgelse.

På nuværende tidspunkt er det dog for tidligt for Lyngby-Taarbæk Kommune at kontakte Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling med henblik på en gruppeundersøgelse. Det skriver kommunens direktør med ansvar for Center for Arealer og Ejendomme, Pernille Holmgaard, til Det Grønne Område.

"Kommunen og Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling afventer effekten af de iværksatte tiltag og udbedringer. Derudover afventer kommunen også resultaterne af en ny undersøgelse af hele bygningen fra Skandinavisk Biomedicinsk Institut," fortæller direktøren med henvisning til den undersøgelse, som kommunen har fået påbud af Arbejdstilsynet om at gennemføre.

"Kommunens kontakt til klinikken går normalt gennem henvisning fra medarbejdernes læge. Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling har allerede undersøgt medarbejdere med henvisning, og det vil også ske fremover, hvis der skulle opstå behov," skriver hun og fortsætter:

"I forhold til en undersøgelse af grupper af medarbejdere vil det altid bero på en konkret lægefaglig vurdering. En sådan undersøgelse vil naturligvis iværksættes, hvis der skulle være væsentlige lægefaglige begrundelser, som taler for nødvendigheden af sådan et tiltag."

Det er i bygningen på Toftebæksvej, en lang række medarbejdere genhuses til, når rådhuset skal renoveres.