Kommune underkendt: Husejer på Strandvejen må alligevel beholde ulovlig tagterrasse og kvist

Planklagenævnet ophæver kommunens beslutning fra oktober 2018 om ikke at lovliggøre bygningsdelene

Det Grønne Område - 30. april 2020

"Det er en fin afgørelse, og jeg synes den er retfærdig" siger Claus Lafontaine Møller. Planklagenævnet har besluttet at tagterrassen og kvisten på hans hus på Strandvejen 660A alligevel ikke skal fjernes. Selv om de begge er bygget uden tilladelse. Tværtimod er det nu kommunens opgave at lovliggøre forholdene som de er.

"Jeg synes det har været et tungt forløb, med meget lidt vilje til at løse det stille og roligt," er hans oplevelse af kommunens behandling af sagen.

For fire år siden søgte han kommunen om tilladelse til, at ændre i husets facade. Det fik han lov til, og så skulle alt jo være godt. Men ...

Samtidig med sagsbehandlingen af facadeønsket blev kommunen opmærksom på en kvist og en tagterasse ud mod vandet, som der aldrig var givet tilladelse til.

I god tro Tagterassen er fra 1996 og kvisten fra 2004-2005 og således bygget længe før den nuværende ejer købte huset.

"Jeg havde fået at vide af den forrige ejer, at man inden havde spurgt, om det var nødvendigt med en tilladelse, hvilket ikke var tilfældet," fortæller han, der derfor følte sig i god tro.

Men kommunen beder ham om at søge kommunen om tilladelse til at beholde terrassen og kvisten, hvilket han gør i juni 2017. Men 17. oktober 2018 vælger kommunen at give afslag på ansøgningen.

Det forstår husets nuværende ejer ikke meget af.

"Det har stået upåklaget hen i mange år. Og kommunen har godt vidst at kvisten og terrassen var der," undrer han sig. Og peger på, at kommunen selv bruger huset set fra vandet med kvist og terrasse som illustration i Lokalplan 233 i 2013.

Kvisten I november 2018 klager han til Planklagenævnet over kommunens afgørelse. Og herfra er afgørelsen kommet 13. marts i år.

Et enstemmigt nævn finder; '... at den konkrete kvist har en betydelig lighed med andre bygningselementer i området, og at den således er i overensstemmelse med områdets karakter. Desuden bemærker nævnet, at der i forvejen er en tagkvist (frontispice) på den anden side af huset. Etablering af en tagkvist er således ikke afgørende i strid med bygningens karakter. Under disse særlige omstændigheder finder nævnet, at der i den konkrete sag ikke er sådanne planlægningsmæssige hensyn, at det kan begrunde en håndhævelse efter 12 år.'

Tagterrassen 'Et enstemmigt planklagenævn finder, at der i den konkrete situation foreligger indrettelseshensyn, og at kommunen derfor er afskåret fra at kræve lovliggørelse. Nævnet har lagt vægt på, at tagterrassen har eksisteret upåtalt i ca. 20 år, og at der efter nævnets opfattelse ikke i den konkrete sag foreligger tilstrækkeligt tungtvejende samfundsmæssige interesser i at håndhæve lokalplanens bestemmelse om bevaring af bebyggelse og tagterrasser.

Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at der ikke er tale om f.eks. væsentlige naturmæssige hensyn, og at tagterrassen efter det oplyste ikke har givet anledning til naboklager eller gener i øvrigt. Nævnet har desuden lagt vægt på, at der ikke i sagen er oplysninger om, at den tidligere ejer var opmærksom på, at forholdet var i strid med lokalplanen, f.eks. som følge af afslag på dispensation eller anden kontakt til kommunen.'

Accepterer afgørelsen Det er klar tale fra nævnet, hvis afgørelse er endelig, med mindre man vil gå retten. En vej kommunen dog ikke vil følge.

"Vi klapper hælene sammen, der er ikke andet at gøre, når der kommer sådan en afgørelse fra Planklagenævnet. Lovliggørelsen er en ren formel ting. Det er ikke noget, der sker hver dag, men det viser at systemet virker og at vi også kan tage fejl. Vi burde måske selv have været hurtigere ude, men, som der også står, så er kommunen ikke forpligtet til at føre tilsyn," er formand for Byplanudvalget Simon Pihl Sørensens (Soc.) reaktion på afgørelsen.

Afgørelsen fra Planklagenævnet omhandler også de ovenlysvinduer, som Claus Lafontaine Møller har fået sat i huset i 2016 uden at søge tilladelse. Her står kommunens beslutning ved magt, og han har tænkt sig at følge afgørelsen og fjerne vinduerne.

"Det var uheldige omstændigheder, der gjorde at vi ikke fik søgt om tlladelse. Jeg havde i forbindelse med totalrenoveringen af huset ansat en ingeniør, der blandt andet skulle tage sig af ansøgningerne, men han døde desværre, og så fik jeg det aldrig gjort," slutter Claus Lafontaine Møller.