14 gange har Lyngby-Taarbæk Kommune måtte rykke udlejeren DEAS for svar og handling i sag om dårligt indeklima i lokalerne i Lyngby Storcenter. Foto: Lars Schmidt

Kommune og udlejer kæmper fortsat med at finde årsagen til indeklimaproblemerne

Lyngby-Taarbæk Kommune har 14 gange måtte rykke udlejeren af lokalerne på Toftebæksvej for tilbagemeldinger og handling. Alligevel kæmper man fortsat med at komme problemerne til livs

Det Grønne Område - 23. september 2020 kl. 15:00 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om problemerne med indeklimaet på Toftebæksvej 12 i Lyngby Storcenter har været kendt i adskillige år, kæmper Lyngby-Taarbæk Kommune og udlejeren DEAS fortsat med at komme til bunds i, hvad årsagen til det dårlige indeklima er. Og hvad der skal gøres for at komme det dårlige indeklima til livs.

Siden 2015 frem til juni i år er der udarbejdet 10 skimmelsvampundersøgelser og tre indeklimaundersøgelser. Men på trods af løbende udbedringer over årene og en midlertidig flytning fortsætter problemerne med indeklimaet, som nu også har fået Arbejdstilsynet til at give Lyngby-Taarbæk Kommune et påbud om at undersøge indeklimaet. Det viser en aktindsigt i sagen.

Det Grønne Område har fået aktindsigt i korrespondancen mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og DEAS. Den viser, hvordan DEAS løbende har undersøgt og forsøgt udbedret forholdene. Men at kommunen gang på gang har måtte melde tilbage, at medarbejdere fortsat oplever problemer. Men også at kommunen 14 gange har været nødt til at rykke DEAS for at komme videre med sagen. Og at DEAS anså sagen som afsluttet, selv om rapport fandt fund af skimmelsvamp.

Kommunen skal senest til december have undersøgt indeklimaet, ifølge påbuddet fra Arbejdstilsynet.

Rykker flere gange En kronologisk gennemgang af korrespondancen viser, at direktør i Lyngby-Taarbæk Kommune, Bjarne Holm Markussen, i juli 2016 konstaterer, at "de tidligere påklagede forhold ikke er bedret, og flere medarbejdere nu melder sig vedrørende symptomer på hovedpine og vejrtrækningsbesvær".

"Personalet er utrygge og føler ikke, at der tages hånd om problematikken," skriver han ligeledes.

På et møde mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og DEAS samme måned konstateres det, at 10 personer har haft "indeklimagener", og at "årsagen kan være psykisk afledt af sommerhuslugten i lokalerne," står der i mødereferatet. Der skal foretages yderligere undersøgelser, aftaler parterne.

Lyngby-Taarbæk Kommune må flere gange rykke for svar på undersøgelserne hos DEAS, inden et nyt møde aftales. Dagen før mødet fastslår kommunen, at indeklimaproblemerne på 1. og 2. sal "efterhånden har en presserende karakter, og at kommunen ønsker at se handling fra DEAS her og nu". Der aftales, at der skal laves flere undersøgelser.

Medarbejderne på Toftebæksvej 12 får november 2016 en orientering om, at flere medarbejdere oplever gener, og at indeklimaet er i gang med at blive undersøgt.

Har stået på rigtig længe 2017 starter dog uden afklaring på indeklimaproblemerne. Det får kommunens ejendomsdriftchef til endnu engang at rykke for en afklaring.

"Indeklimaproblemerne på 1. og 2. sal har stået på rigtig længe, og jeg har en direktion, som presser rigtig meget på i forhold til at få sat skub i udbedringen af indeklimaet på disse to etager. Der er tale om flere kontorkvadratmeter, som ikke kan benyttes, og som har stået tomt hele 2016. De manglende kontorkvadratmeter sætter organisationen under pres, og det er på ingen måde en holdbar situation, da det koster kommunen på bundlinjen ved større sygefravær og produktionstab," skriver han.

Det ender med et møde 20. januar 2017 på Lyngby-Taarbæk Kommune-direktør Pernille Holmgaards kontor på Lyngby Rådhus. De hidtige undersøgelser er ikke kommet til bunds i problematikken, så nye undersøgelser skal foretages.

I marts foreligger undersøgelsen. Den viser, at omfanget af skimmelsvamp er "langt større end normalt". Det påpeges i undersøgelsen, at det ikke er hele bygningen, der er undersøgt, og at forekomsten af skimmelsvamp derfor kan være større. Lyngby-Taarbæk Kommune beder DEAS følge rappoprtens anbefalinger til, hvordan problemerne bør udbedres.

I starten af maj konstarerer kommunen, at der er sket en forbedring i forhold til lugten og luften, Men der er fortsat en "markant sommerhuslugt" i nogle lokaler. Lyngby-Taarbæk Kommune rykker også for, hvordan man vil efterleve alle rapportens anbefalinger.

Endnu en rapport bliver udarbejdet i slutningen af oktober 2017, som konkluderer, at problemerne med indeklimaet nu er løst. Men der er fortsat problemer på Toftebæksvej 12.

"Jeg får nemlig stadig klager over, at der lugter, og at folk bliver dårlige af at sidde derinde i længere tid. De har været nødt til at flytte en række møder med borgere pga. klager i sidste uge," skriver ejendomsdriftchefen.

DEAS påpeger, at "vi har været meget grundige", men vil kigge nærmere på problemerne.

Problemer vender tilbage I januar 2018 gør Lyngby-Taarbæk Kommune dog endnu engang opmærksom på, at problemerne med lugt og et dårligt indeklima er vendt tilbage. Det sker med flere observationer fra seks medarbejdere, der blandt andet lyder:

"Generelt "tung luft", som påvirker mine slimhinder. Var forkølet i juleferien, men i klar bedring - efter 1 dag på kontoret efter nytår er forkølelsen blevet værre igen. Har haft flere luftvejsinfektioner henover efteråret, som har været sværere end normalt at slippe af med."

"Ofte hovedpine/tung fornemmelse i hovedet efter få timer på arbejdet."

"Helbredsmæssigt generes jeg af hovedpine flere gange ugentligt, hvilket jeg ikke har haft tidligere. Desuden gener i øjnene, som svier, og i halsen, som føles tør og gør ondt."

"Jeg har øget gener med hovedpine, kløe og luftvejsproblemer."

Meget stærkt påvirket Lyngby-Taarbæk Kommune beder derfor DEAS om genhusning. Igen må kommunen rykke for en løsning.

"Vi har medarbejdere, som igennem meget lang tid har været stærkt påvirket fysisk som psykisk af indeklimaforholdene - og dette i en meget lang periode. Det påvirker deres arbejdsmiljø og opgaveløsningen meget negativt. Adskillige medarbejdere er sygemeldt, andre medicineret. Det ligger direktionen meget på sinde at sikre den fornødne ro i "huset", så usikkerhed om indeklimaforholdene ikke spreder sig til de øvrige etager," skriver Lyngby-Taarbæk Kommune-direktør, Pernille Holmgaard, til DEAS og fortsætter:

"Vi har bedt om akut genhusning og drøftede dette med jer for over en uge siden. Det er ikke tilfredsstillende for at at få en handlingsplan for probelmatikken og et juridisk løsningsforslag. Vi har brug for en genhusning og en viden om, hvad der forårsager de store gener. Såfremt der ikke handles hurtigere fra DEAS' side, så ser vi os nødsaget til at kontakte Arbejdstilsynet for at få deres vurdering af situationen for vores medarbejdere."

Den følgende måned blev medarbejderne fra 1. og 2. sal på Toftebæksvej genhuset på Parallelvej.

27 har symptomer Men i foråret 2019 oplevede medarbejderne på 3. og 4. sal også problemer.

"Jeg skriver til jer på vegne af 27 medarbejdere, der alle har symptomer på eventuelt dårligt indeklima. Jeg har vedlagt alle mail fra disse medarbejdere, hvor man kan se, at mange af symptomerne er meget ens (hovedpine, tørre eller løbende øjne, forkølelsessymptomer, nysen, tør hud, tørre slimhinder, svimmelhed, kløe, træthed, dårlig vejrtrækning og flere har ikke kunnet bruge kontaktlinser). Mange oplyser også, der ikke er problemer i weekenden og i ferier. Flere har været hos egen læge, hvor der ikke er konstateret noget specielt, men meget tørhed i næse og bihuler".

Samtidig begynder tiden for genhusningen på Parallelvej at rinde ud. Til stor bekymring.

"Der er meget stor bekymring blandt medarbejdere i Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked for at flytte tilbage til Toftebæksvej 12 - 1. og 2. sal," skriver ejendomsdriftchefen til DEAS.

Ville afslutte sag Et nyt år, 2020, byder dog på fortsatte problemer. Mønsteret fortsætter med Lyngby-Taarbæk Kommune, der rykker DEAS for at udbedre problemerne.

I august lander så den seneste rapport.

"Som det fremgår af rapporten er der ikke fundet skimmelsvamp i et omfang, der er sundhedsskadeligt eller forklarer de omtalte lugtgener. Så vi betragter sagen som afsluttet fra vor side," skriver DEAS.

Det undrer dog Lyngby-Taarbæk Kommune.

"Som jeg læser rapporten, så er der fundet massiv vækst," skriver ejendomsdriftchefen og fortsætter:

"Da der stadig er en tydelig lugt af sommerhus i lokale 234, og da rapporten viser fund af vækst af skimmelsvamp i nogle af prøverne, så forstår jeg ikke, at DEAS på den baggrund planlægger at afslutte sagen uden yderligere undersøgelser."

Det førte til et møde på Toftebæksvej 12, hvor rapporten blev gennemgået.

Samme måned igangsættes en ny undersøgelse af skimmelsvamp. Og som led i at efterleve påbuddet fra Arbejdstilsynet er en undersøgelse af indeklimaet også igangværende.

