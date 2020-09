Siden 2015 har kommunen brugt millionbeløb på 13 undersøgelser om problemer med indeklimaet på Toftebæksvej 12, men problemerne fortsætter. Foto: Lars Schmidt

Send til din ven. X Artiklen: Kommune: Vi har gjort meget for at løse problemet på Toftebæksvej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune: Vi har gjort meget for at løse problemet på Toftebæksvej

Lyngby-Taarbæk Kommune svarer på kritikken fra medarbejdere om ikke at have gjort nok ved indeklimaproblemer ved at påpege, at man har brugt et millionbeløb på undersøgelser og en lang række tiltag på Toftebæksvej 12 i Lyngby Storcenter. I øjeblikket er kommunen ved at efterleve et påbud fra Arbejdstilsynet om at undersøge indeklimaet.

Det Grønne Område - 23. september 2020 kl. 10:30 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Medarbejdere skal ikke blive syge af at passe deres arbejde for Lyngby-Taarbæk Kommune, fastslår direktør med ansvar for Center for Arealer og Ejendomme, Pernille Holmgaard, over for Det Grønne Område.

Derfor har kommunen også gennem en årrække brugt "millionbeløb" på undersøgelser og udbedringer i, hvad hun kalder en "lang og vedholdende indsats" mod "en usynlig modstander", som direktøren skriver.

Selv om flere medarbejdere har opfattelse af en kommune, der hverken har taget indeklimaproblemerne eller medarbejdernes symptomer alvorligt, mener direktøren, at det modsatte er tilfældet. Også selv om det måske ikke har været synligt for medarbejderne. Kommunen har dog ikke tænkt sig at opsige lejemålet og ønsker heller ikke at svare på, om det er et spørgsmål om økonomi.

Undersøgelser fortsætter Det Grønne Område bad Lyngby-Taarbæk Kommune om et telefonisk interview om sagen. Kommunen insisterede dog på at svare skriftligt.

- En lang række medarbejdere har oplevet gener ved at passe deres arbejde for kommunen på Toftebæksvej 12. Flere er også til udredning hos Arbejdsmedicinsk Klinik, ligesom en håndfuld medarbejdere har meldt kommunen til Arbejdstilsynet. Kommunen har også fået et påbud af Arbejdstilsynet om at undersøge forholdene. Hvad tænker I om, at mange har oplevet eller oplever gener, og at flere er blevet decideret syge af at passe sit arbejde, og hvad har I konkret tænkt jer at gøre for at løse problemerne?

"Der skal ikke være gener eller sundhedsproblemer forbundet med at gå på arbejde. Det skal være sikkert og arbejdsmiljøet skal være i orden. Det har været vores tilgang til problemerne med indeklimaet.

Kommunen har i alle tilfælde reageret på medarbejdere, som har påpeget problemer med helbred og deres sundhed i forbindelse med arbejdsmiljøet. Vi har derfor haft løbende dialog og orienteringer om arbejdsforholdene og indeklimaet, som har ført til en lang række tiltag og undersøgelser. Der har blandt andet været gennemført indeklimaundersøgelser fra uvildige rådgivningsfirmaer, foretaget istandsættelser og udbedringer, rengøring, bygningseftersyn samt kontrolmålinger af indeklimamålinger.

Der ligger flere rapporter, som konkluderer, at der ikke kan konstateres synlige tegn på indeklimaproblemer i bygningen. Men selvom mange faglige eksperter har arbejdet med indeklimaproblemerne, og selvom der er brugt millionbeløb på undersøgelser og udbedringer, så er der desværre stadig nogle medarbejdere, som oplever at problematikken ikke løst. Det er beklageligt, da der har været en lang og vedholdende indsats for at komme problemet til livs. Derfor fortsætter undersøgelserne også, da problemet skal løses fuldstændigt," skriver Pernille Holmgaard.

Problemerne fortsætter - Det er jo ikke nyt for kommunen, at der er problemer med indeklimaet. De seneste problemer har været kendt siden i hvert fald 2015, viser aktindsigten, og kilder, vi har talt med, siger, at det er har stået på siden 2008. En enkelt kilde siger, at emnet har været diskuteret længere tilbage end det. Hvor længe vurderer I, at problemerne har stået på? Hvorfor har de stået på så længe? Er det tilfredsstillende, at man fortsat har medarbejdere som oplever gener ved at passe deres arbejde for kommunen? Og har I gjort nok for at få løst problemerne? Hvis man ikke har gjort nok, hvad har man så konkret tænkt sig at gøre?

"Det er korrekt, at indsatsen for at løse problemerne med indeklimaet har stået på længe. Den seneste kronologiske gennemgang går tilbage til 2015. Den viser i store træk et forløb, hvor medarbejderne har påpeget problemer med indeklimaet som har ført til undersøgelser, målinger og udbedringer, genhusning og yderligere tiltag. Vi ville ønske, at den lange række at tiltag havde løst problemet fuldstændigt. Det har løst dele af problemet, men der er stadig medarbejdere, som påpeger indeklimaproblemer. Vi fortsætter derfor med dialog og tiltag indtil problemet er løst," skriver hun.

- I korrespondancen mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og DEAS er det gennemgående, at kommunen rykker DEAS for at gøre mere i sagen. Og gerne hurtigere. Hvordan vil I karakterisere DEAS' ageren i sagen? Har man været tilfreds med det arbejde, som udlejeren har udført? Og kunne I selv have gjort mere for, at man hurtigere kom til bunds i, hvad der forårsagede det dårlige indeklima?

"Processen og den lange korrespondance med rådgivere og udlejer afspejler, at der gennem årene har været et vedholdende fokus på at løse problemerne med mange samarbejdspartnere. Kommunens samarbejder og relationer med de forskellige aktører vil naturligvis være for vidtgående at drøfte i pressen, da kontraktforhold og relationer vedrører de implicerede.

Indeklimaproblemerne har dog hverken været enkle eller nemme at løse, da indeklimaet har været en usynlig modstander. I processen har vi samarbejdet med medarbejdere, myndigheder, rådgivere og eksperter i indeklimaproblemer og har brugt mange ressourcer på at løse problemerne. Vi har hele tiden haft et mål om at løse problemerne hurtigst muligt og en gang for alle, men det er ikke lykkedes fuldstændigt. Derfor fortsætter indsatsen også indtil de er løst," skriver hun.

Har brugt mange ressourcer - Det, der går igen, hos de kilder, som vi har talt med, er, at kommunen ikke tager indeklimaproblemerne eller de oplevede symptomer seriøst. Hvad tænker I om, at medarbejderne har den opfattelse af jeres ageren i sagen? Og hvordan vil I selv karakterisere jeres ageren?

"Vi har en forståelse for at enkelte kan have oplevelse af en meget lang proces, hvor problemerne ikke er blevet løst. Det kan selvfølgelig få dem til at konkludere, at vi ikke har taget det seriøst. Men når man stiller skarpt og sætter sig ind i forløbet, som har stået på længe, kan man tydeligt se, at kommunen i samarbejde med rådgivere og andre faktisk har brugt mange ressourcer, herunder lagt en vedholdende og seriøs indsats i at få problemerne løst.

Det er forståeligt, at det kan være svært at overskue den lange proces, hvilke tiltag, der har været gennemført undervejs og hvordan problemerne er søgt løst. Forløbet indeholder mange tiltag, hvor nye tiltag er blevet iværksat løbende, når vi har fået meldinger om fortsatte problemer," skriver hun.

Fraflytning ikke aktuel - Kilder fortæller, at problemerne forsvandt, da man blev genhuset på Parallelvej, og Arbejdsmedicinsk Klinik oplyser, at hvis symptomer forsvinder, når man kommer væk fra arbejdspladsen, men kommer igen, når man er tilbage, så giver det mistanke om dårligt indeklima. Hvorfor fraflytter man så ikke lokalerne i storcenteret permanent? Handler det om økonomi?

"Problemerne skal løses, så alle kan færdes og arbejde trygt i et sundt arbejdsklima. Vi vil gøre hvad der er muligt for at løse problemerne i samarbejde med medarbejdere, myndigheder, uvildige rådgivere, og udlejer. Genhusningen på Parallelvej var en følge af problemer med skimmelsvampe på 1. sal, hvor der var øget risiko for gener fra skimmelsvampe fra den store tagkonstruktion over storcentret. Man valgte at lade medarbejderne fraflytte i en periode, selvom det ikke var et krav fra myndighederne, da risikoen for gener var relativ lav. Efter renoveringen af 1. sal er problemet med gener fra den tagkonstruktion over storcentret nu løst. En permanent fraflytning fra hele bygningen på seks etager i storcenteret er derfor ikke aktuel, da der var tale om et lokalt problem på 1. sal, som ikke var udbredt til hele bygningen," skriver hun.Læs mere side 7-9