Kom på vinterferie med Rasmus Jarlov på Christiansborg

FAKTA Tilmelding:

https://www.place2book.com/

da/sw2/sales/lwh2xea9py (Rundvisning kl. 13.00 - mødetid 12.50)



https://www.place2book.com/

da/sw2/sales/m9lcizjkol (Rundvisning kl. 15.00 - mødetid kl 14.00) Tilmelding:da/sw2/sales/lwh2xea9py (Rundvisning kl. 13.00 - mødetid 12.50)da/sw2/sales/m9lcizjkol (Rundvisning kl. 15.00 - mødetid kl 14.00)

"Ideen til en omvisning i vinterferien udspringer egentlig af et personligt ønske om at vise mine egne to piger Folketinget. Det nævnte jeg for Rasmus, og vi blev hurtigt enige om, at den oplevelse kunne mange flere børn have glæde af. For folketinget er super spændende - og når vi så ovenikøbet er så heldige at have et lokalt folketingsmedlem, der både kan og vil vise stedet frem, var det helt oplagt at arrangere en rigtig rundvisning for børn," siger borgmester Sofia Osmani (K).