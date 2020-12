Kom med til coronasikker nytårsfest hjemme i din egen stue

Små sluttede selskaber eller coronaisolation. De store nytårsfester er aflyst i år, men synes du alligevel, at det bliver lidt for trist at skåle nytåret ind alene eller med naboen, så kan du komme med til Live online nytårsfest. Bag initiativet står en lille gruppe innovative ildsjæle fra Lyngby, der gerne vil være med til at gøre en forskel i en svær tid. En af dem er Elizabeth, der i sommer var i LA med sin datter. Her havde en lokal natklub arrangerede en online fest med DJ’s og det var så sjovt, at hun tænkte, at konceptet måtte kunne overføres til Danmark.

Støt Livslinien og Børnetelefonen

Hun fik sin veninde Marina Øster med på ideen, og de var enige om, at ville være fint, hvis man samtidig kunne støtte en god sag.

”Vi ved, at der er mennesker, der sidder derude alene i isolation og ensomhed, og som har det rigtig hårdt. Så vi vil gerne samtidig slå et slag for Livslinien og Børnetelefonen og give vores gæster mulighed for at donere til de to organisationer ved billetkøb,” fortæller Marina Øster.

Man kan tilmelde sig festen via Facebook. Og det er selvfølgelig en god ide lige at få downloadet zoom og tjekket, at det fungerer inden man hopper i festtøjet.

Arrangementet starter kl. 21. Man kan købe adgangsbilletter til 149 kr + gebyr på Eventbrite.

Se også https://www.facebook.com/events/392608355327675/

Sammen med Jesper, Mie, Rasmus, Annika og Elizabeth vil Marina sørge for at styre chatten i løbet af aftenen, mens DJ’s fra ClubFM vil sørge for masser af god dansemusik fra flere årtier.

”Vi håber, at flere hundrede gæster vil være med til at feste, danse og hoppe ind i det nye år sammen - hver for sig,” siger Marina Øster.