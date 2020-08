Ved et møde i Naturforum 17. september vil man sætte fokus på øget biodiversitet i kommunen, og inden da efterlyser man forslag og ideer. Pressefoto

Kom med ideer til øget biodiversitet

Men inden opfordrer politikerne alle til at komme med forslag og ideer til emnet 'øget biodiversitet'.

Fokus vil være på, hvad kommunens borgere kan gøre for at øge biodiversiteten - for eksempel i egne haver.