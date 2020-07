Kom gratis til Lyngbys vigtige kamp i morgen aften mod SønderjyskE

Sponsorerne

Det er hovedsponsor Jetbull samt toppartnerne Brolægning Sjælland, Blue Energy, Johannes Fog og kampsponsor Lokalbolig, der har købt kampen for at fremhæve støtten og opbakningen til Lyngby Boldklub. Både vores partnere og vi håber at se mange af jer, så vi sammen kan jagte point mod et pokalvinderne og få det bedst mulige afsæt inden playoff-kampene mod Hobro.