Kom først til mølle på lørdag: Møllen på Frilandsmuseet deler gratis mel ud

Frilandsmuseet vil gerne gøre noget ekstra for de mange, der savner museet, og derfor har det frivillige møllerlaug sat gang i vandmøllen fra Ellested og malet en masse rugmel til dem, der vil have det.

Der er taget de rette forbehold for at sikre, at dette sker på en sikker og ordentlig måde ifølge sundhedsministeriets retningslinjer.