Kolonihaverne åbner - men: Husk at tage toilet med i haven

"Det drejer sig om for eksempel fælleshuse, fællestoiletter og fælles vandhaner. I forbindelse med en overvejelse om at åbne tidligere op for kolonihaverne og åbne for overnatning på grund af Corona-situationen blev forvaltningen bedt om at undersøge mulighederne. Det vist sig at være en dårlig ide netop på grund af smittefaren. Og det har ført til beslutningen om ikke at åbne for fællesfaciliteterne. Men kolonihaveforbundet kan selvfølgelig vælge at se anderledes på sagen, og tage den i egen hånd."