De skærpede regler for kørsel til slottet i Dyrehaven trådte i kraft 1. februar. Foto: Signe Steffensen

Kørsel til Eremitageslottet: Nu er der taget stilling til, hvem der må køre til slottet

Gangbesværede ældre kan fortsat godt få lov til at køre til Eremitageslottet

Det Grønne Område - 18. februar 2021 kl. 11:45 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Naturstyrelsen var godt trætte af det trafikkaos, der havde udviklet sig omkring Eremitageslottet og strammede reglerne. Men næstformand i Social- og Sundhedsudvalget Dorthe la Cour (K) mente, at stramningerne gik hårdt ud over gangbesværede uden egen bil. Derfor spurgte hun på vegne af Lyngby-Taarbæk Kommune Naturstyrelsen om det ville være muligt, at daginstitutioner og plejehjemsbeboere kunne blive undtaget for kørselsforbuddet til Eremitageslottet.

De skærpede regler for, hvem der må køre op til Eremitageslottet om onsdagen, trådte i kraft 1. februar årsagen var ifølge naturstyrelsen at ordningen, som oprindelig var tiltænkt handicappede i meget høj grad var blevet overtaget af andre, som ikke behøver at køre motorkøretøj for at komme ind i Dyrehaven. Derfor ville transport i bil fremover være forbeholdt borgere med blåt handicapskilt i bilen.

Til tasterne Den udmelding fik Dorthe la Cour til tasterne, for mens hun godt kunne forstå Naturstyrelsens hensigt med at begrænse trafikken, så syntes hun også, at det var en skam for beboerne på plejecentre, i ældreboliger, ja, gangbesværede borgere generelt, som nu blev frataget en meget tiltrængt mulighed for en fantastisk naturoplevelse.

Men i mellemtiden har Naturstyrelsen set på retningslinjerne igen og i deres svar til Dorthe la Cour og Lyngby-Taarbæk Kommune skriver de:

"I vores bestræbelse på at lave en administrerbar og logisk begrænsning drøftede vi om kriteriet for at få lov at køre ind i Dyrehaven skulle være det blå handicapskilt, som vi jo ikke administrerer, og her troede vi fejlagtigt at skiltet også fandtes i handicapbusser i bred forstand. Det har vi så lært er forkert, idet det blå handicapskilt jo er personligt. Derfor har vi justeret på vores beskrivelse så vi også gerne ser handicapbusser komme ind under ordningen. Vi har formuleret det sådan, at biler med det blå handicapskilt, handicapbusser med cvr nummer, påskriften "handicapbus" samt busser fra plejehjem og institutioner som bærer institutionens navn også gerne må køre til Eremitageslottet om onsdagen. Det skal bare klart fremgå, at det er handicapkørsel.

Yderligere har vi aftalt, at Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme må udskrive en køretilladelse, når de sælger billetter til rundvisningen på Eremitageslottet om onsdagen i sommerhalvåret, når køberne godtgør at de ikke kan komme til slottet på anden måde end med motorkøretøj."

Det betyder, at busser fra handicap- og voksen-plejecentre er tænkt ind som omfattet af kørselsordningen, mens Børne-daginstitutioner ikke er omfattet. Så alle raske og rørige borgere, også dem med de korteste ben, skal altså fremover tilbagelægge turen til Eremitageslottet ved egen kraft.

