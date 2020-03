Arkivfoto: AdobeStock Foto: Nitr - stock.adobe.com

Køb lokalt: Her kan du købe mad og og takeaway under krisen

Listen over åbne, lokale spisesteder med udbringning bliver længere, men er fortsat ikke helt komplet. Det kan du hjælpe med.

Det Grønne Område - 22. marts 2020 kl. 19:00 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Listen over steder, hvor man lokalt kan købe mad - både dagligvarer og færdigretter - vokser sig langsomt større, men er langt fra helt komplet. Det er vi udmærket klar over.

Vi efterlyser fortsat tips fra læserne om, hvor man lokalt kan købe mad og andre varer også for den sags skyld. Send gerne dit tip tli lars.schmidt@sn.dk.

Listen ser indtli videre sådan her ud:

ÅBEN FOR TAKE AWAY Aii Sushi , Frederiksdalsvej 136, Virum, åben for take away

Brede Spisehus, I.C. Modewegsvej 40, Kgs. Lyngby, åben for take away

Burger House Lyngby, Lystoftevej 53, Kgs. Lyngby, åben for take away

DaBasso, italiensk delikatessebutik, Lyngby Hovedgade 74, har åbent for take away mellem kl 11-18 på hverdage og mellem kl 11-15 på lørdage.

Det Sunde Køkken, Lyngby Hovedgade 76, åben for take away

Eda Pizzaria og Burgerhouse, Lyngbygårdsvej 100, Kgs. Lyngby, åben for take away

Frøken Friis, Nørregade 2, Kgs. Lyngby, Bondebyen, har åben for take away. Bestil på tlf. 61 31 07 16 eller send besked via Facebook. Tilbyder levering.

Golden Indian Restaurant, Lystoftevej 52, Brede, åbent for take away og kontaktløs afhentning. Åbent mandag-søndag kl. 16-21

Gordion Café og Restaurant, Ulrikkenborg Plads 10, åben for take away

Græsk Taverna Mythos, Egegårdsvej 1, Kgs. Lyngby, åben for take away alle dage kl. 17-22. Bestil på tlf. 45 96 36 10.

Halifax ved Magasin, åben for take away

Homemate ved Magasin, åben for take away

Lagkagehuset ved Magasin, åben for take away

La Sosta Pizza & Bøfhus, Carlshøjvej 49, Kgs. Lyngby, åben for take away

Madbutikken, Virum Torv 4, Virum, åben for take away mandag-fredag kl. 15-30-19.30, lørdag kl. 12.00-16.00. Bringer ud. Ring 26 58 69 44 eller 21 66 19 69.

Mai Thai, Kulsviervej 69, Kgs. Lyngby, åben for take away. Tilbyder levering med taxa for kundens regning samt levering med cykelbud i nærområdet alle dage fra kl. 17.00.

Mama Rosa Pizzaria, Virum Stationsvej 123, Virum, åben for take away

Price's Diner, Toftebæksvej 1, er åben for take away alle dage mellem 11.30 og 20.00, 38 42 22 55 eller bestille via Takeout og Just Eat.

Restaurant Aji, Lyngby Hovedgade 50, åben for take away hver dag kl. 16-21

Restaurant Fortunen, Ved Fortunen 33, Kgs Lyngby, åben for take away

Sticks & Sushi ved Magasin, åben for take away

Vinthers Bageri ApS, Sorgenfri Torv

ÅBNE BUTIKKER MED FØDEVARER 7-Eleven, Lyngby Storcenter, kun indgang fra Klampenborgvej

Føtex, Lyngby Storcenter

Kødbilen på Gammelmosevej 119, Kgs. Lyngby: Holder åbent som normalt: Mandag - torsdag 12-18, Fredag 10-18, Lørdag 10-15. Automaten ligger på samme adresse som butikken, og kan betjenes udefra, så Man ikke behøver at gå inde i butikken. Den har åbent 24/7

SuperBrugsen, Lyngbygårdsvej er åben

Netto, Lyngbygårdsvej er åben

Netto, Eremitageparken er åben

Magasin Lyngby, åbent i Mad & Vin-afdelingen alle dage kl. 10-18, adgang fra Magasin Torvet

Parkens Smørrebrød, Lundtofteparkens Butikstorv 65

Slagter Suhr, Brede, Lystoftevej 52, 2800 Kongens Lyngby. Åbent man-tors 9-16 fre 9-17 lør 9-14 for mad ud af huset.

Patricks Bakery, Ulrikkenborg plads 10, åbent hverdage 6-18, weekend 6-16

Netto, Engelsborgvej 76, Kgs. Lyngby

Lynhjems Eftf., Lyngby Storcenter, hverdage 10-18 Lørdag 10-16 Søndag lukket

LaGrassa Chokolade, Grønnevej 50, Virum, bestilling af levering via info@lagrassa.dk

ANDRE BRANCHER Sperling Auto, Maglebjergvej 9, Lundtofte, værksted åbent mandag-torsdag kl. 8-17, fredag kl. 8-16

BOGhandleren på Lyngby Hovedgade 23, holder åbent

Virum Motor Co A/S, Grønnevej 134-138, 2830 Virum (45 851 851), salg, leje og reparation af biler.

Greens Boghandel, Sorgenfri Torv 20, Virum

Lyngby Løve Apotek, Lyngby Storcenter, hverdage 11-18 Lørdag 11-16 Søndag lukket

Normal, Lyngby Storcenter, hverdage 10-19 Weekend 10-17

Cornelius K Optik, Lyngby Storcenter, åben for akutte behov. Kontakt optik@cornelius-k.dk eller tlf. 45 87 33 92.