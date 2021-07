-Jeg ved ikke, om fonden byder på vandrerhjemmet. Vi kommer ikke til at ødelægge noget for nogen. Vores målsætning er at samle og bevare de kulturværdier, der er i Raadvad, siger advokat Knud Foldschack. Foto: Allan Nørregaard

Knud Foldschack: 'Jeg har handlet fuldstændig korrekt'

Stjerneadvokaten vil dog ikke kommentere i detaljer på kritikken fra Lyngby Vandrerhjem.

Det Grønne Område - 14. juli 2021 kl. 05:32 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Stjerneadvokaten, som i dag bestyrer Fonden Raadvad Fabrik, kan ikke nikke genkendende til den hårde kritik, som forpagterne af Lyngby Vandrerhjem i Raadvad retter imod ham i dagens avis.

Advokat Knud Foldschack, som - samtidig med, at han var advokat for værksteder og andelsboliger på den gamle knivfabrik i Raadvad - i en periode fra oktober 2020 til maj 2021 tillige repræsenterede Lyngby Vandrerhjem, er blevet præsenteret for artiklen, hvor forpagterparret Birgitte og Lars Lønstrup direkte giver ham skylden for, at de står til at miste deres livsværk.

Knud Foldschack er ligeledes blevet præsenteret for de udtalelser, som professor i virksomhedsetik, Jacob Dahl Rendtorff, RUC, kommer med om sagen.

Endelig er han på mail blevet stillet en række spørgsmål af Det Grønne Område.

FAKTA Knud Foldschack, 69 år

Højt profileret advokat for

Ungdomshuset Jagtvej 69

Christiania

Børnene i Syrien

Fonden Raadvad Fabrik

Medstifter og medejer af advokatfirmaet Foldschack, Forchammer, Dahlager, Barfod - ecolaw.dk



Kilde: Wikipedia 69 år Må ikke svare detaljeret Da Knud Foldschack fredag kontakter Det Grønne Område, indleder han med at understrege, at han ikke kan udtale sig om den konkrete sag og derfor heller ikke kan svare detaljeret på den kritik, der er af ham, og de spørgsmål, han bliver stillet i sagen.

"Jeg kan ikke, og jeg må ikke detailbesvare de spørgsmål. Jeg kan ikke fortælle om en klientrelation. Men jeg mener at have handlet fuldstændigt korrekt og har gjort alt transparent og fuldstændigt klart. Andet kan jeg ikke sige," siger han til Det Grønne Område:

"Det har været en meget vanskelig sag i forhold til boliger og værkstederne i Raadvad. Fra start var der et politisk ønske om at undersøge mulighed for at købe værkstederne og andelsboligerne. Der har været et forbilledligt samarbejde med det meget lykkelige resultat, at vi har bevaret de værdier, der er. En masse beboere er blevet trygge i egen bolig. Det er en solstrålehistorie. Det er jeg glad for og stolt over at have været med til at få på plads," fastslår han:

"Med hensyn til vandrerhjemmet havde forpagterne en aftale med kommunen, som vil sælge vandrerhjemmet. Der har jeg på et tidspunkt - med fuld indsigt i min rolle - talt med dem. Men det er to fuldstændigt adskilte sager."

-Har Fonden Raadvad Fabrik tænkt sig at byde på Lyngby Vandrerhjem, der nu er til salg?

"Jeg ved ikke, om fonden byder på vandrerhjemmet. Vi kommer ikke til at ødelægge noget for nogen. Vores målsætning er at samle og bevare de kulturværdier, der er i Raadvad," siger Knud Foldschack.

Spørgsmålene I en mail har Det Grønne Område stillet Knud Foldschack ti spørgsmål, som han ikke ønsker at besvare.

Vi ville ellers gerne fra hans mund have hørt, om det er korrekt, som vicedirektør i Lyngby-Taarbæk Kommune, Birger Kjer Hansen, skriver i en mail, avisen er i besiddelse, at Foldschack på et møde med kommunen har foreslået at bruge vandrerhjemmet i en handel, der kunne sikre kommunen en plads i bestyrelsen for Fonden Raadvad Fabrik. Vi ville også have hørt, om hans klienter, forpagterparret på vandrerhjemmet, havde godkendt, at han indskød vandrerhjemmet i en sådan handel.

Vi har spurgt ind til, hvorfor han pludselig opgav at have forpagterparret som klienter. Vi har spurgt ind til, om han mener, at han reelt har haft en dobbeltrolle i sagen - både som advokat for værkstederne på fabrikken og for vandrerhjemmet. Vi har spurgt Knud Foldschack om, hvad han siger til, at forpagterparret påstår, at han har holdt dem hen, forsinket dem og ifølge dem er den direkte årsag til, at de er havnet i den situation, de er havnet i.

Og vi har forhørt os, om der ligger en underhåndsaftale med Lyngby-Taarbæk Kommune om, at Lyngby Vandrerhjem skal indgå i det område, som Fonden Raadvad Knivfabrik dækker.

