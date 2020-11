Lejeaftalen med Victor Torp har været et kæmpe scoop. Her bringer midtbanespilleren Lyngby foran 1-0 efter tre minutters spil. Foto: ©Per Kjærbye

Knockout på træningsbanen: Rasmus Thellufsen sendte Christian Nielsen til tælling

Uden sin cheftræner på bænken tabte Lyngby Boldklub 1-2 til AGF efter at have været foran 1-0 ved pausen.

Det Grønne Område - 08. november 2020

Optakten til søndagens kamp mod AGF blev dramatisk. Under fredagens træning var Rasmus Thellufsen uheldig at hamre en bold i hovedet på Christian Nielsen fra kort afstand.

Cheftræneren gik i gulvet, og et efterfølgende lægetjek viste en hjernerystelse og muligvis et kædebrud. Christian Nielsen var derfor nødt til at meldte afbud til kampen mod AGF, og assistenttrænerne Mikkel Beckmann og Jonathan Hartmann overtog roret sammen med målmandstræner Thomas Villadsen.

Perfekt start Trænerbænken fik noget at juble over efter kun tre minutters spil, da Victor Torp i to forsøg bragte Lyngby foran 1-0. Det var lejesvendens tredje mål i den blå trøje siden skiftet fra FC Midtjylland. Emil Nielsen kunne have øget føringen, da han blev spillet fri i fuldt løb, men angriberen glemte at afslutte. Også AGF var tæt på, og to gange viste Lyngby-keeperen Thomas Mikkelsen sin klasse på hovedstød af først Frederik Tingager og siden af den tidligere Lyngby-topscorer, Patrick Mortensen. Især den sidste redning var imponerende, fordi bolden ramte en spiller og ændrede retning. I venstre side imponerede AGF’s lynhurtige Gift Links, og det trak op til udligning, men i stedet var det Rasmus Thellufsen, der kort inden pausen fik en stor chance, men ventede for længe med at afslutte og til sidst sendte bolden forbi mål. 1-0 til Lyngby efter en flot indsats i de første 45 minutter.

Tabte på fysikken Efter pausen fik AGF glæde af sin bedre fysik og styrke i standardsituationer, og indlæggene fra både venstre og højre side kom i en lind strøm. Patrick Mortensen fik en fin hovedstødschance, og kort efter kom AGF’s topscorer igen i fokus. Thomas Mikkelsen fik ikke clearet et hjørnespark godt nok, bolden faldt ned for fødderne af Patrick Mortensen, og hans skud gik i nettet via Kevin Dicks, der blev noteret for målet. Var der frispark mod Thomas Mikkelsen? Nej, afgjorde VAR efterfølgende, og så stod det 1-1. Efter en times spil var Patrick Mortensen igen på færde, men i sidste øjeblik kom Nicolai Geertsen i vejen med en glidende tackling. Var der hånd på? Igen blev VAR sendt på arbejde, men heller ikke i den situation blev der fundet en ulovlighed. Mod slutningen blev Lyngby presset helt i bund, og forsvarsværket faldt to minutter før tid, da Jon Thorsteinsson fik for meget tid og plads og fra kanten af feltet sendte bolden i mål til 2-1. En grum skæbne for Lyngby, der fortsat er isoleret i bunden sammen med AC Horsens. To point i otte kampe er den fattige høst. Man kan ikke sige, at AGF’s sejr var ufortjent, men med bare lidt held kunne det være gået Lyngbys vej. Der blev fightet eksemplarisk over hele linjen, og på midtbanen var Victor Torp omdrejningspunktet med en stor indsats. Også Brian Hamalainen spillede en flot kamp.