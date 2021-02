Knivoverfald på 16-årig: Politiet beder offentligheden om hjælp og efterlyser fem personer

Se billedserie En 16-årig dreng blev mandag aften stukket ned på Lyngby Station. Nordsjællands Politi vil nu patruljere mere i området, siger politiinspektør. Foto: Bjørn Nielsen/Byrd Foto: B. Nielsen Mobil: 40191777

Nordsjællands Politi efterlyser en gerningsmand og fire personer, der var sammen med gerningsmanden, i en sag om røveriforsøg og knivoverfald på en 16-årig dreng på Jernbanepladsen

Det Grønne Område - 16. februar 2021

Mandag aften fandt et røveriforsøg og knivoverfald sted ved Fakta på Jernbanepladsen. Først blev én person i en vennegruppe forsøgt røvet, og bagefter blev en anden person i samme vennegruppe, en 16-årig mand fra Gentofte, stukket to gange i lysken med en kniv. Det skriver Nordsjællands Politi døgnrapporten. Den 16-årige dreng blev kørt til behandling på hospitalet, men er uden for livsfare, ifølge vagtchefen. Politiet vurderer, at samme person begik røveriforsøget og knivoverfaldet. Politiet efterlyser gerningsmanden samt fire personer, som han fulgtes med.

Gerningsmanden beskrives som mand, cirka 180 centimeter høj, spinkel af bygning, brun i huden, sorte krøller og tyndt overskæg og iført BLS-kasket og medbragte en sølv køkkenkniv.

De fire øvrige personer, der var sammen med gerningsmanden, beskrives således:

1. Mand, cirka 175 centimeter høj, spinkel af bygning, 15-16 år, dansk af udseende, iført BLS-kasket, blå jakke og cowboybukser.

2. Mand, kraftig af bygning, iført sort knælang jakke med pelskrave.

3. Mand, cirka 180 centimeter høj, spinkel af bygning, brun i huden, iført sort kasket omvendt på hovedet og blå jakke.

4. Mand, brun i huden, iført BLS-kasket og sort jakke.

Nordsjællands Politi opfordrer alle, som ved noget, til at tage kontakt.

Meget alvorligt Siden nytår har Det Grønne Område sat fokus på uro og utryghed i det centrale Lyngby. Man har blandt andet kunne læse om et overfald på en 15-årig dreng begået af fire-fem unge mænd, som et par uger senere igen slog drengen for at anmelde den første episode. Andre episoder handler om chikane, skyderi af fyrværkeri mod busser, butikstyverier, hærværk, hashrygning og generel grænseoverskridende adfærd i form af skubben, råb og trusler.

Den seneste episode involverende unge er så et knivoverfald og røveriforsøg.

Politiinspektør ved Nordsjællands Politi, Svend Foldager, kan dog ikke på nuværende tidspunkt vurdere, om der er tale om en eskalering af problemerne.

"Men det er klart, at vi ser med stor bekymring på knivstikkeri, for det er jo potentielt livsfarligt. Så vi ser på sagen med stor alvor," siger han og fortsætter:

"Vi er klar over, at der er et problem i området. Vi har patruljer, der kører forbi. Vi har vores forebyggelsesafdeling, som også kører forbi og har indsatser i området ved at opsøge de unge og samarbejdet med kommunen for at gøre det bedst muligt på tværs. Problemer som det her kan ikke løses af én myndighed. Det er altid et samarbejde," siger han.

Ingen garantier På Facebook har sagen om knivstikkeriet kastet mange kommentarer af sig. Blandt andet frustration over myndighederne, som bør gøre mere.

Som en far til en 15-årig dreng skriver, så går han meget ind for SSP og dialog, men at grænsen snart må være nået, og at myndighederne må træde i karakter.

Svend Foldager fortæller, hvad politiet nu vil gøre fremadrettet.

"Vi kommer til at være endnu mere tilstede i området, både med patruljer og med den forebyggende indsats. Og så efterforsker vi selvfølgelig fortsat sagen," siger han.

Det Grønne Område forelægger ham kommentaren fra faderen til den 15-årige dreng og spørger, hvad frustrerede borgere kan forvente af politiet nu.

"Vi kan ikke give garantier, men vi har virkemidler, og det er dem, vi bruger. Ligesom kommunen har virkemidler, og begge dele er vigtige i denne forbindelse. Vi kan være til stede, og vi kan tale med de unge. Men de kan komme fra forskellige kommuner og politikredse, og det er svært at bekæmpe," siger han.