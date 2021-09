Klinikejer håber på hjælp med trafikkaos: Hun har fire forslag til forbedringer

Pernille Ovesen overvejer sin fremtid som klinikejer på Chr. X?s Allé på grund af anlægsarbejdet i området. Hun håber på forbedringer, for hun vil gerne blive. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Pernille Ovesen overvejer sin fremtid som klinikejer på Chr. X's Allé på grund af konsekvenserne af anlægsarbejdet. Hun ønsker at blive i Lyngby og har flere forslag til, hvordan trafiksituationen forbedres.

Det Grønne Område - 08. september 2021 kl. 11:36 Af Mikkel Brøgger Petersen

Efter to coronanedlukninger var Pernille Ovesen, der fra sin klinik på Chr. X's Allé tilbyder kropsterapi til mennesker med fysiske og psykiske smerter, i foråret så glad for at igen at komme i gang, så hun kunne hjælpe sine klienter.

Sammen med mange andre virksomheder var hun økonomisk presset efter de to tvangsnedlukninger, fortæller hun.

"Vi er mange, der ikke har så meget økonomisk og mental sul at tære på efter nedlukningerne. Derfor har vi brug for, at der bliver taget så godt hånd om vores rammer som muligt, for at vi kan drive vores virksomheder," siger hun.

Corona er dog langtfra det eneste, der giver hende udfordringer, siger hun.

Hun er en af de forretningsejere, som virkelig har mærket anlægsarbejdet på og omkring Buddingevej.

Hun åbnede sin klinik i september 2019 på Ulrikkenborg Plads. Men fordi hun vurderede, at letbanearbejdet på sigt ville påvirke hendes klinik, flyttede hun til sine nuværende lokaler på Chr. X's Allé, lige over for Christianskirken.

Søvnløse nætter Anlægsarbejdet har dog allerede påvirket hendes forretning så meget, at det har budt på søvnløse nætter med tanker om at flytte sin forretning fra Lyngby.

"Jeg har lyst til at blive i Lyngby, for jeg er glad for Lyngby. Jeg bor i Lyngby, jeg er med i Lyngby Boldklubs erhvervsnetværk, og jeg brænder for at vi skal være et stærkt Lyngby med en masse tilbud til dem, der bor og arbejder i Lyngby," siger hun:

"Men overfor det står, at det er svært for mig at lave mit arbejde pga. støj. Og det er svært for mine klienter at komme hertil," siger hun.

Håbet er nu, at der bliver set på, hvordan der kan åbnes så meget op for trafikken som muligt. At der kommer meget bedre skiltning. Og at der kommer flere informationer om anlægsarbejdet, der rækker længere ud i fremtiden.

Trafikpropper I krydset Buddingevej/Chr. X's Allé, hvor Pernille Oversen driver sin klinik, har Lyngby-Taarbæk Forsynins anlægsarbejde stået på længe.

Der har været spunsarbejde, hvor spunsplader vibreres gennem jorden med vibrations- og støjgener som følger.

"Nogle af mine klienter er sårbare pga. depression, stress og angst. Hele huset rystede, så jeg måtte flytte behandlinger til om aftenen, for deres nervesystem kan ikke klare så voldsomme rystelser. Jeg havde læst mig til, at der måtte laves spuns til klokken 18. Jeg lavede aftaler med de sårbare klienter efter klokken 18 for at kunne sikre en rolig behandling. Men fordi byggeriet var bagud, fik de lov at arbejde til senere på aftenen. Og så var der alligevel rystelser," fortæller hun.

Arbejdet har også betydet trafikpropper i myldretiden.

"Der har indtil august været gennemkørsel, dog med trafikpropper i myldretiden. Chr. X's Allé har i myldretiden været én lang stang af biler, som holdt i kø for at passere krydset. Men folk har dog kunnet komme hertil og komme herfra med lidt ekstra tålmodighed. Jeg fik en del opringninger fra klienter lige forud for deres aftale hos mig, om at de næsten var fremme hos mig, men blev forsinkede af ikke at kunne komme det sidste stykke på grund af trafikken. Men det gik," siger hun.

En svær beslutning I sidste uge blev Buddingevej så helt lukket ned, fortæller hun. Det var for alvor her, at frustrationer og uvished førte til tanker om en fremtid uden for kommunens grænser.

"De seneste nætter har jeg sovet dårligt på grund af spekulationer, for jeg står med en svær beslutning. Skal jeg stå det igennem, for bliver det snart godt igen, eller skal jeg flytte min klinik til et roligere sted i en nabokommune, hvis anlægsarbejdet giver mange forstyrrelser, både med larm eller trafikforhold, længe endnu. Og jeg ved ikke, hvilken tidshorisont jeg arbejder mod. Det er den store ubekendte. For jeg kan ikke finde information om det, der kigger længere end indeværende år," siger hun.

Anlægsarbejdet i området fortsætter et godt stykke ud i fremtiden, og Pernille Ovesens håb er, at det ikke får virksomheder til at forlade kommunen.

"Letbanen gavner Lyngby, når den er færdig, tænker jeg. Mit store ønske er, at så mange virksomheder som muligt også er her, når letbanen er færdig. Også min klinik," siger hun.

Forslag til forbedringer Pernille Ovesen har fire forslag til, hvordan trafiksituationen på og omkring Buddingevej kan blive bedre.

Trafikken fra Lyngby C kan hjælpes ved at åbne for venstresving ad Engelsborgvej. "Kommer man fra Lyngby C, kan man kun komme til højre. Hvis man kunne køre til venstre ad Engelsborgvej og over Ulrikkenborg Plads, ville trafikken til Chr. X's Allé være hjulpet meget. Bilister ville undgå at skulle til højre efter viadukten for at komme til Nybrovej og op ad for eksempel Blomstervænget. Der ser ikke ud til at være noget, der forhindrer at lede trafikken over Ulrikkenborg Plads."

Tydelig skiltning. "Skiltningen, inden man kører ned ad Chr. X's Allé i enden med de lave numre, er for dårlig. Ellers ville der ikke køre så mange ned, som må vende lige før krydset ved Buddingevej. Et sted på Chr. X's Allé er der et skilt, men der står et andet skilt foran. Tydelig skiltning med anvisning af hvilken vej, man i stedet kan køre, ville være en meget stor hjælp."

Realistisk planlægning "Det nuværende arbejde er forsinket. Derfor må der nu arbejdes til i tidsrummet klokken 7-22. Det er her, at en virksomhed som min får problemer. Jeg vil være villig til i en periode at ændre mine åbningstider, så jeg lægger nogle af mine behandlinger uden for det tidsrum, hvor der arbejdes."

Længere horisont på planlægningen "Det er svært at finde information om byggeriet, der går længere frem end indeværende år. Dermed bliver det uklart, hvad vi skal navigere i, og hvordan vi bedst sikrer driften af vores forretninger inden for de rammer. Og det gør det svært at vurdere, om jeg skal finde et roligere sted til min klinik - i eller uden for kommunen."