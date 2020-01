Klimasikringen er i gang, men: Der mangler en plan for Taarbæk

"Det er uhåndgribeligt, og man skal tænke kommunalpolitik på en helt anden måde. Jeg prøver at sige, at vi skal tage beslutninger, der rækker ud over vores tid. Nogle af de ting, vi gør nu, kan vi ikke lave om senere, så det er om at gøre sig det ansvar bevidst. På den måde forpligter vi også næste kommunalbestyrelse. Det er den måde, man må gribe det an på," siger han.

Normalt drejer kommunalpolitik om at opføre en legeplads her, en ny rundkørsel der, og hvad der ellers er konkret og håndgribeligt. Men det er en helt anden sag, når man i en fire-årig periode skal være med til at træffe beslutninger, som klimasikrer kommunen langt ude i fremtiden, hvor man mærker de klimaforandringer, som stadig er en meget abstrakt størrelse.

FAKTA Fem kritiske steder i kommunen:

Det Grønne Område har bedt miljøudvalgsformand Sigurd Agersnap (SF) om at udpege kritiske steder i kommunen, hvor klimaforandringerne særligt kan mærkes.

-Virum Station på østsiden af jernbanen: "Der falder en del vand, som lægger sig, hvis vi ikke i fremtiden finder en måde at samle det op på. I Virum Parken er der et regnvandsbassin, men det er ikke nok til at løse det. Det kræver et nyt projekt, som vi endnu ikke har besluttet os for."

-Lundtofte: "Udfordringen i Lundtofte bliver i høj grad løst af det bassin, som vi har planlagt. Det er lige besluttet. Lundtofte ligger rimelig lavt og får vand fra hele området op mod Klampenborgvej, som naturligt løber ned mod Lundtofte. Hvis man ikke samler det op, ligger det i Landsbyen og oversvømmer det."

-Bymidten: "Fæstningskanalen, som er vedtaget, og som Forsyningen er i gang med, skal -løse udfordringerne her. Man er i gang med regnvandsledninger, men man er ikke gået i gang med bassinet. Forventningen er, at man går i gang i 2020."

-Bondebyen: "Bondebyen har i en årrække oplevet oversvømmelser ved kraftige regnskyld. Det er bestemt ikke godt for de gamle fine bygninger og heller ikke for Mølleåens renseanlæg. Så i stedet for at regnvandet samles i kloakken og ledes til rensning, så laver Lyngby-Taarbæk Forsyning et flot, grønt gadekær, som også bliver et rekreativt element i hjertet af bondebyen."

Er okay rustet

Det Grønne Område har forelagt formanden DMI's forudsigelser. I bestræbelserne på at finde løsninger på de endnu abstrakte udfordringer giver Sigurd Agersnap konkrete eksempler på, hvordan man ynder at løse udfordringerne.

"Vi er okay rustet, og vi er kommet ret godt i gang. Man har lavet et regnvandsbassin i Virum Parken, et andet er på vej i Bondebyen, og så kommer der en stor fæstningskanal, som er central for, at Lyngby Storcenter ikke bliver et svømmebassin, som tager regnvand for hele midtbyen," siger han.

"Vi har lige vedtaget at lave et bassin i hestefolden i Lundtofte, som gør, at vandet ikke løber ned ad bakken til Lundtofte, men kommer i kontrollerede regnvandsledninger. Det bliver etableret i starten af det nye år," fortæller han.

Selv om flere projekter er sat i gang, er man dog endnu ikke helt rustede til DMI's forudsigelser.

"Viadukterne vil stadig kræve seperate regnvandsledninger, og området i Virum øst for banen mangler også en plan og et projekt. Vi har ikke en samlet plan for, hvornår vi går i gang med det hele, og hvornår vi er færdige. Men det burde vi måske have," siger han og tilføjer:

"Vi har arealreservationer, som ligger i nogle af vandplanerne, som er til at lave bassin der, hvis det er nødvendigt."