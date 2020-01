Bestyrelsesformand John Menå fortæller, at Taarbæk Havn er godt rustet til klimaforandringerne.

Klimaforandringerne:Taarbæk Havn har alle dage kæmpet med ekstremt vejr

Fremtiden byder på flere og voldsommere udfordringer ifølge DMI's forudsigelser, som strækker sig til udgangen af dette århundrede. Fortsætter vi med at udlede CO2 ligesom nu, vil vandstanden stige en halv meter.

Og under Januarstormen i 2005, som blev døbt Gudrun, rev både sig løs og drivende badebroer kom med bølgerne nordfra og ødelagde rækværket på molerne.

Naturens rasen var én af årsagerne til, at Taarbæk Havn blev opført. Og lige siden er havnens modstandsdygtighed blevet udfordret. På havnens kontor finder man blandt andet et billede fra en storm i 1973, hvor vandet er steget, så man knap kan se molerne.

Inden havnen blev opført, blev Taarbæk i 1862 ramt af en voldsom stormflod, som truede med at skylle nogle af byens nordlige huse i havet. Og i 1865 var de samme huse ved at blive ødelagt af isskruninger.

"Der er ikke så meget andet at gøre end at følge med i udviklingen i klimaprognoserne og løbende tilse molerne og sikre os, at vi stadig er dækket ind af stenene og eventuelt supplere, hvis det er nødvendigt," siger han.

Klimaforandringerne giver to udfordringer: Storme og vandstandsstigning. "Når vi taler om storme, er det vindretningen, der er helt afgørende for, om vi risikerer yderligere skader på havnen. Vi har gjort, hvad vi kan ved at tilføre 2.000 tons sten på molerne i 2008," siger han og fortsætter:

Men bestyrelsesformand for Taarbæk Havn, John Menå, minder om, at Taarbæk historisk har erfaringer med voldsomt vejr. Og han forsikrer om, at man skam også har gjort sig tanker om at klimasikre havnen.

Læren fra Bodil

Så er der det med vandstandsstigning, som man for eksempel oplevede med stormen Bodil i 2013, hvor vandstanden steg med 1,65 meter.

"Problemet med højvande er, at vi ikke kan dæmme op for det, medmindre man laver for eksempel sluseporte, der kan lukke havnen ved ydermolerne. Her taler vi om en meget stor investering, der ikke står mål med risikoen på nuværende tidspunkt," siger han.

"Det største problem, vi havde med stormen Bodil, var, at pumperne, som skal holde kældre og baderum fri for vand, stod af pga. strømafbrydelse. Det opdagede vi først sent," siger han.

Man har nu en beredskabsplan, som man iværksætter ved vandstandsstigninger på mere end 1,3 meter. Dette indebærer bl.a. opsætning af højvandspærringer ved nedgange til kældre og baderum. Og for at undgå ødelæggelser af elstanderne på molerne, har man indkøbt nye og forhøjet dem, så de kan klare en vandstandsstigning på to meter, fortæller han.

"Vi føler os rustet til at klare de storme og vandstandsstigninger, som vi har været udsat for de sidste 150 år. Så længe de kan holde sig inde for de grænser, som DMI forudsiger, så er vi fortrøstningsfulde," siger han.