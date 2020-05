Se billedserie Klatreskoven er åben igen, foreløbig for ni personer af gangen. Pressefoto

Klar til de lokale tarzaner: Klatreparken i Frederiksdal er åben igen

Til-Tops kunne i fredags sige goddag til de lodrette motionister, ni af gangen

Det Grønne Område - 07. maj 2020 kl. 10:30

"Der er heldigvis god plads i skoven omkring slottet, og vi er meget glade for at Rigspolitiet nu har givet os lov til at åbne Til-Tops for klatring igen," siger Sigismund Ahlefeldt-Laurvig fra Frederiksdal Slot i en pressemeddelelse i anledning af genåbningen.

Som en del af genstarten af Danmark har Rigspolitichefen meldt at klatreparker kan genåbne, så længe de overholder regler om distance, hygiejne og gruppestørrelser. Så fredag kunne man atter stige op i træerne på Frederiksdal og få både frisk luft, motion og adrenalin i systemet.

Forholdsregler "Vi er lige som alle andre særdeles klar over, at corona-krisen ikke er forbi men 'under administration', så vi åbner med forsigtighed og guider til fornuftig opførsel, når man er på besøg," siger Uffe Borgwardt, som er direktør for klatre- og svævebaneparken.

"Sammen med instruktørerne har vi tænkt sagerne igennem, så alt kan gøres smidigt og sikkert for os alle, både gæster og ansatte. Vi har selvfølgelig både lavet zoner, streger, skiltning og pile, og alt der ellers hører tidens nye vaner til for at gøre det lettere for os alle sammen, både i receptionen og ved banerne. Der vil være håndsprit, der hvor det behøves, og alt klatreudstyr afsprittes og rengøres både før og efter brug. Vi har også lavet en ny rutine, der gør, at alle instruktører kan hjælpe både før og under klatring med mindst mulig risiko," siger han.

Plads til ni For at mindske unødig kontakt opfordres gæsterne til at booke tid og plads i forvejen, da der kun er ni pladser per tidspunkt.

"Det er bestemt ingen hemmelighed, at nedlukningen er vanskelig for en lille virksomhed som klatreparken. Derfor håber vi selvfølgelig meget, at der er mange af de lokale, der har lyst til at komme ud og klatre. Når bare vi er fornuftige, kan vi alle have fornøjelse af klatrebanerne," siger Sigismund Ahlefeldt-Laurvig.

For at hjælpe sæsonen lidt på gled har parken valgt at lave et særtilbud, så alle billetter til hele 2020 kan købes med 33% rabat, indtil den 15. maj via frederiksdalklatrebane.dk,. fsp