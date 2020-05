Se billedserie Landkiosken bliver åben for salg af mad og drikke, og som altid er man også velkommen til at slå sig ned med sin medbragte mad ved bordene og bænkene. Foto: Pernille Borenhoff

Klar til åbning: Frilandsmuseet har plads til 90.000 gæster hver dag

Det Grønne Område - 27. maj 2020

åbning Frilandsmuseet råder over så mange kvadratmeter, at der med myndighedernes corona-regler er plads til 90.000 gæster dagligt. Så mange kommer næppe, når museet på Kongevejen den 28. maj kl. 10 med godt to måneders forsinkelse slår portene op for sæsonen.

Men rart vil det helt sikkert være med ekstra mange besøgende resten af sæsonen, for det har været en dyr affære, at man ikke som planlagt kunne åbne til påske.

"Sidste år omsatte vi for en halv million bare i påsken, så vi skal i resten af sæsonen have dobbelt så mange besøgende, for at redde den samlede økonomi. Det gælder for os som for alle Nationalmuseets museer," siger museumschef på Frilandsmuseet, Peter Henningsen.

Sidste år oplevede Frilandsmuseet, at besøgstallet steg med ni procent. Og stigningen skyldtes ikke mindst, at endnu flere udenlandske turister end tidligere havde fundet vej hertil.

"Wonderful Copenhagen havde blandt andet lavet et fremstød i Indien, og det mærkede vi også her," siger Peter Henningsen.

Kreative benspænd

Men også de store festivaller - og ikke mindst Frøsnapper-festivallen - tiltrak rigtigt mange mennesker, således at museet i hele sæsonen havde omkring 150.000 betalende gæster.

"Det her bliver et mellemår, hvor vi så prøver at gøre en dyd ud af nødvendigheden. Vi har givet os selv nogle kreative benspænd og satser på at tilbyde andre aktiviteter, end dem vi ellers har kunnet," siger Frilandsmuseets kunstneriske leder Peter Darger.

Det er ham, der er ansvarlig for museets festivaller og teaterforestillinger.

"Der bliver næppe teater og omvisninger, som der plejer at være, men gårdene er åbne, og dyrene er på markerne. Og som altid må man gerne klappe og røre dyrene," siger han.

Frilandsmuseets mange frivillige vil også være at finde på museet igen, og der bliver gang i både møllen og i Stenstruphuset.

Overalt vil der være opstillet håndsprit, og der bliver skilte, hvor man opfordrer til gode adfædsregler, ligesom der bliver afskærmninger, mere rengøring og plexiglas i kiosken.

"Det er vigtigt for os, at folk føler sig trygge, når de er her, og vi skruer op for både hygiejnen og servicen," siger Peter Henningsen og Peter Darger.

Børnehaverne, der de seneste måneder har været på Frilandsmuseet, får lov til at blive, så hvis man ser hvide telte, så er det fordi institutionerne fortsat bruger museet.

Frilandsmuseet er åbent tirsdag til søndag kl. 10-16.