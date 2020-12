Christina Grøndahl fik medhold i sag om aflastning til hendes søn efter klage over Lyngby-Taarbæk Kommunes beslutning. En borgerrådgiver vil kunne hjælpe borgere, der ikke har samme faglige baggrund som hende, mener hun. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Klagede over kommunens beslutning: 'Borgerrådgiver kan sikre helt basale rettigheder'

Hvis Christina Grøndahl blot accepterede Lyngby-Taarbæk Kommunes beslutning, havde hun ikke fået den aflastning til sin søn med autisme, hun endte med at få.

16. december 2020 Af Mikkel Brøgger Petersen

I kampen for at få aflastning til sønnen Storm, der er diagnosticeret med infantil autisme, har Christina Grøndahl haft glæde af sin baggrund som socialrådgiver med mange års erfaring fra netop handicapområdet.

Hun kender områdets lovgivning og forældres rettigheder. Men hun kan være bekymret for de forældre og andre borgere, der ikke har samme indsigt. For dem vil en borgerrådgiver være en hjælp.

"En borgerrådgiver kan hjælpe med helt basale rettigheder. Det handler om retssikkerhed, uanset hvad man ender med at få bevilliget. En borgerrådgiver sikrer, at ens sag er belyst rigtigt, og at kommunen ikke bare forvalter, som det passer den," siger hun og fortsætter:

"Får man et afslag på sin ansøgning, kan man tænke, at sådan er det bare. Men en borgerrådgiver kan vurdere afslagets gyldighed og eventuelt hjælpe med at skrive en klage, der kan føre til genvurdering. Hvis jeg ikke var socialrådgiver, ville jeg ikke have vidst, hvad jeg skulle skrive," siger hun siddende foran en hylde med bøger som Dynamisk Psykiatri og Socialret stående bag sig.

"Jeg har været overrasket over, hvor udmattende det er. Man føler, at man er oppe imod en overmagt, som ikke vil hjælpe os," siger hun.

Lyngby-Taarbæk Kommune valgte efter Christina Grøndahls klage over afslaget på aflastning at omgøre sin beslutning. Hun har nu ret til afløsning fem timer om ugen.

På årets finanslov er der afsat penge til, at landets kommuner kan søge om medfinansiering til at oprette en borgerrådgiver-stilling. SF mener, at man bør benytte sig af denne mulighed.

Hurtigt overstimuleret Men inden kommunen omgjorde sin beslutning, var Christina Grøndahl i sin egen sag om aflastning til sin tre-årige søn, der er diagnosticeret med autisme, nødt til at klage over Lyngby-Taarbæk Kommunes afslag. Kommunen har så i sådanne sager fire uger til at genvurdere sagen. Fastholdes afgørelsen, sendes sagen til Ankestyrelsen. Sagsbehandlingstiden er her seks til otte måneder måneder, skriver styrelsen på dens hjemmeside.

Sammen med Storms far, som hun ikke bor med, har hun søgt om aflastning fire-fem timer om ugen. Storms far har et fuldtidsarbejde som lærer, og Christina Grøndahl hjemmepasser sin søn og ønsker at fortsætte med det. Om aftenen og i weekender uddanner hun sig i øvrigt til kropsterapeut.

Storm skulle have været i børnehave som tre-årig. Men han kan ikke indgå i en almindelig børnehave. Christina Grøndahl har derfor ansøgt om supervision til at hjemmetræne sin søn, hvilket er en mulighed på linje med en plads i en specialbørnehave, siger hun.

"Grundet Storms særlige behov for støtte samt det faktum, at han meget hurtigt bliver overstimuleret, er det stort set ikke muligt eller sikkerhedsmæssigt forsvarligt at foretage daglige praktiske gøremål, mens vi passer Storm," skriver hun.

"Storm tager del i de daglige gøremål, står der i ansøgningen, men det tager betydeligt længere tid, fordi det kræver både forberedelse, visuel støtte og løbende guidning. Nye rutiner og aktiviteter kræver lang tids tilvænning og fører tit til frustrationer og følelsesudbrud," skriver hun i ansøgningen.

Fordrejning af oplysninger I sit afslag lægger Lyngby-Taarbæk Kommune blandt andet vægt på, at forældrene bor tæt på hinanden, at muligheden for, at Storm starter i daginstitution, ikke er benyttet, at Storms far er sammen med sønnen mere end hver anden dag, at Storm sover middagslur, så der her er tid til praktiske gøremål, og at det er almindeligt, at et barn på tre år ikke kan være uden opsyn eller færdes på egen hånd.

Kommunen vurderede, at Storms far havde mulighed for at aflaste Christina Grøndahl, så hun kunne indhente søvn, lave praktiske gøremål og have socialt samvær, når Storm er hos sin far.

Christina Grøndahl skriver i sin klage, at afslaget er baseret på en række forkerte oplysninger og fordrejning af de oplysninger, Storms far og Christina Grøndahl har givet. Begrundelserne for afslaget strider mod samtlige faglige vurderinger, skriver hun, og den forholder sig ikke til begrundelserne for at søge aflastning.

Ikke onde mennesker Christina Grøndahl ved ikke, om andre familier står med samme problemer. Det vil en borgerrådgiver kunne hjælpe med.

"Som menneske har jeg en oplevelse af, at kommunen med alle midler vil undgå at bruge penge. En borgerrådgiver vil kunne se, om der er et mønster. Jeg kan jo ikke vide det. Og når kommunen ikke vil sætte os i forbindelse med andre familier, kan vi ikke finde ud af det," siger hun og understreger, at hun ikke mener, at de er oppe imod onde mennesker.

"Jeg mener ikke, at der sidder onde mennesker, der ikke vil hjælpe os. Men sparekravene er med til at skabe forråelse. Det giver et blik på familierne som nogen, der søger bare for at få. Og at det er irriterende, at vi kender vores rettigheder. Derfor bliver det vel også lidt anstrengende, hvis der kommer en borgerrådgiver," siger hun

Krævede faglig baggrund Hvordan tror hun, at de var stillet, hvis de ikke havde en faglig indsigt i området?

"Vi havde nok haft et barn i mistrivsel, for vi havde ikke vidst, hvad han havde fejlet, hvorfor han udviklede sig anderledes, og hvad han havde brug for. Børn med autisme fungerer på en række områder grundlæggende anderledes end andre børn. Hvis du bliver mødt på den rigtige måde, trives de og udvikler sig. Ellers kan de hurtigt komme i mistrivsel," siger hun og fortsætter:

"Men vi er ikke blevet mødt særlig konstruktivt af fagfolkene. Vi er blevet mødt som lidt pylrede forældre. Hvis jeg ikke havde min faglige baggrund, tror jeg ikke, at Storm var blevet udredt så hurtigt. Man tror, at når barnet er udredt, kommer hjælpen af sig selv. Men der kommer ingenting. Indtil videre er intet kommet af selv. I stedet lægger de et ekstra pres på forældrene. Der er rigelig dokumentation for, at tidlig indsats virker. Kommunen skal lytte til forældrenes og tage afsæt i deres viden om og erfaringer med deres barn," siger hun.

Ændringer sker Det Grønne Område har forelagt Christina Grøndahls kritik for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Kommunen har tavshedspligt i alle sager vedrørende borgere. Kommunen har kontakt til cirka 1.6-1.800 borgere om året inden for området. I alle sager gøres generelle og specifikke forhold sig gældende i forhold til de tilbud og afgørelser, kommunen træffer. Sager kan være enkle, men mange er også komplekse. Ofte ses det, at sager udvikler sig i forbindelse med nye oplysninger, så status ændres undervejs i sagsbehandlingen. Alt dette bestræber kommunen sig altid på at håndtere inden for rammerne med fokus på borgerens situation. Derfor kan der også være sager, hvor afgørelser ændres undervejs som følge af ændringer i den konkrete sag. Det er ikke usædvanligt," skriver centerchef for området Social Indsats, Rikke Westergaard, og fortsætter:

"Sagsbehandlerne har et løbende fokus på borgerens aktuelle situation, ligesom de også hele tiden følger med i den seneste lovgivning på områderne. Vi er naturligvis opmærksomme på, at det kan være svært for den enkelte borger kende sine rettigheder og lovgivningen. Derfor bestræber vi os også på at møde borgerne på en ordentlig, imødekommende og faglig korrekt måde. Men der kan naturligvis være sager, hvor vi ikke gør det godt nok, for eksempel hvor en sagsgang bliver for omstændigt, eller hvor lovgivningen, sagens karakter, uenigheder og oplevelsen af situationen giver anledning til, at borgeren ikke ser sig imødekommet på en ordentlig måde. Det er helt forståeligt. Vi tager alle sager alvorligt, hvor borgeren ikke oplever sig imødekommet og ordentligt behandlet for løbende at blive bedre."