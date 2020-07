Kjær-Westermann er igen spidskandidat for Radikale

"Jeg er glad for den store opbakning. Vi har som Radikale rigtigt meget at bidrage med i kommunen. Som udvalgsformand har jeg haft travlt, for Børne-og-Ungdomsudvalget er hjerteblod med mange store sager og mange meninger. De seneste måneder under Covid-19 har været særligt travle og udfordrende, men jeg synes, vi fik håndteret situationen ansvarligt under de givne, uforudsigelige omstændigheder. Det har forvaltningen og det decentrale personale æren for. Som formand for udvalget er jeg stolt af flere resultater blandt andet at have været med til at skubbe på for at tænke lidt anderledes i forhold til besparelser. I sidste års budget har vi således besluttet at tænke investeringer før besparelser på tre meget vigtige områder i det udvalg, jeg er formand for: det specialiserede børneområde, dagtilbudsstrukturen og ungdomsklub/ ungdomsskole. Hensigten er både at øge kvaliteten og reducere udgifterne en smule, eller i hvert fald holde dem mere i ro. Det nye er, at vi starter med et grundigt forarbejde, og sætter ambitionerne realistisk. Der er generelt taget godt imod omstillingerne decentralt, og jeg tror på, at vi kan lykkes med det, hvis vi står sammen om det," siger altså Gitte Kjær-Westermann ifølge en pressemeddelelse fra De Radikale.