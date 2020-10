Kit Green er tilbage i Virum på Virum Torv. Pressefoto Foto: Christina Bode

Kit er hjemme igen: Lokal psykolog er tilbage i Virum efter tre år i Mexico City

Praksis med psykologisk rådgivning og terapi åbner igen i Virum

Det Grønne Område - 20. oktober 2020 kl. 18:30 Kontakt redaktionen

Efter at have været udstationeret i tre år til Mexico City med sin familie, åbner Kit Green nu igen sin praksis med psykologisk rådgivning og kognitiv terapi på Virum Torv i Virum.

Her tilbyder Kit psykologisk rådgivning og kognitiv adfærdsterapi til voksne, der oplever udfordringer med angst, depression, sorg, kriser, samvær eller som ønsker en professionel metode og hjælp til at ændre livsstil og vaner, i forhold til feks alkohol, rygning, mad eller søvn.

"De fleste af os oplever perioder i vores liv med udfordringer, hvor vi har brug for hjælp, sparring og redskaber for at komme godt videre" siger Kit Green og fortsætter:

"Det kan være stress, uro, bekymringer, søvnbesvær eller støtte til at begrænse et forbrug af alkohol, der er højere end ønskeligt. Der er også flere og flere, der opsøger professionel sparring til at blive mere afklaret eller opnå større selvindsigt, både privat og arbejdsmæssigt. Det er en tendens, jeg også har oplevet internationalt," siger Kit.

Kit Green har en universitetsuddannelse i psykologi og har specialiseret sig i kognitiv adfærdsterapi. Det faglige fokus er helt centralt for Kit Green:

"Sundhedsstyrelsen anbefaler kognitiv adfærdsterapi som metode i forhold til angst, depression, et for højt alkoholforbrug, overspisning og en række andre udfordringer mange af os kan møde i perioder. De positive resultater af kognitiv adfærdsterapi er veldokumenteret i dansk og international forskning".

På spørgsmålet om, hvad kognitiv adfærdsterapi mere præcist dækker over, fortæller Kit Green:

"lidt forenklet kan man sige, at kognitiv adfærdsterapi er en metodisk og løsningsorienteret samtale, der tager udgangspunkt i de udfordringer og symptomer, den enkelte oplever. Med kognitiv adfærdsterapi opnås relativ hurtig bedring. Et forløb består typisk af fem til ti samtaler og langt de fleste oplever en klar positiv udvikling efter blot to til tre samtaler".