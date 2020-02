Se billedserie Lars Mikkelsen var en flittig gæst Sorgenfri Kirke under forberedelserne til dramaserien Herrens Veje. Foto: Pernille Borenhoff

Kirken i fjernsynet: Gå i Sorgenfri Kirke på DR

I sidste uge var der optagelser i Sorgenfri Kirke til fire gudstjenester, der bliver sendt på DR2 i marts. Tre af Danmarks mest berømte skuespillere og Adam Price spiller centrale roller i gudstjenesterne

27. februar 2020 kl. 11:45 Af Pernille Borenhoff

Skuespiller Lars Mikkelsen har efterhånden været i Sorgenfri Kirke adskillige gange. Da han for et par år siden læste op på rollen som præsten Johannes i DR-serien Herrens Veje var en af hans mentorer sognepræsten Søren Hermansen fra Sorgenfri Kirke. I kirken havde han samtaler med Søren Hermansen om religion og tro, ligesom han fulgte med i planlægning og gennemførelse af adskillige prædikener.

Fredag i sidste uge var Lars Mikkelsen tilbage i kirken. Denne gang i en ny rolle. Nemlig som medvirkende i en næsten helt almindelig gudstjeneste, der i marts måned bliver vist på DR2.

I mange år har DRK sendt gudstjenester kl. 14 om søndagen, men med nedlægning af denne kanal og en delvis sammenlægning med DR2 har Danmarks Radio valgt, at der skal ændres lidt ved det kendte koncept for gudstjenesterne.

Reflekterende gæster En af ændringerne er, at det fire uger i træk er den samme præst, der står for gudstjenesterne. Og at præsten har fået frie hænder til at invitere gæster indenfor.

Og det er her, at Lars Mikkelsen kommer ind i billedet, og som man 22. marts kan se på tv. De øvrige gæster er - foruden dem, der er inviteret til at overvære gudstjenesten - skuespillerne Bodil Jørgensen og Anne Mari Max Hansen. Samt forfatteren til blandt andet dramaserien på DR Herrens Veje.

Det er Anders Laugesen, der indleder programmerne, som han har gjort det i årevis, men det er Søren Hermansen og organist Peter Navarro-Alonso, der har planlagt gudstjenestens indhold.

"Adam Price og Lars har jeg valgt, fordi jeg kender dem fra arbejdet med Herrens Veje, og fordi de er reflekterende mennesker. Anne Mari Max Hansen har jeg spurgt, blandt andet fordi jeg er fascineret af hendes karakter i Løgneren. Filmen så jeg første gang i 70'erne og genså for kort tid siden. Den holder stadig. Gode ting holder. I filmen betyder 3. søndag i fasten meget, og det er lige præcis dén dag, hun er med i gudstjenesten," siger Søren Hermansen.

Den fjerde gæst er Bodil Jørgensen. "Hun er fremragende. Hendes refleksion og udtalerser om kristendommen er jeg meget begejstret for. Og så er hun jo lokal," siger Søren Hermansen.

Udsendelsen er på 45 minutter, hvilket er halvdelen af en normal gudstjeneste. Og derfor er præstens prædiken kortet ned.

"Det er jo ikke noget, præsten er særlig glad for, men det til trods, er det vigtigt for mig, at det bliver en så godt som typisk sorgenfrigudstjeneste dog tillæmpet mediet," siger han.

I udsendelsen vil Søren Hermandsen inddrag gæsternes synsvinkel på og reflektioner over dagens tekst i sine prædikener. Og der bruges både filmklip og musik til at underbygge ord og tanker.

Musikken leveres af organisten Peter Navarro-Alonsso og sanger er Mikkel Sonne, der er lærer på Lundtofte Skole.