Kirkeklummen: Hvad jeg lærte af Ghita Nørby

Det Grønne Område - 05. august 2021 kl. 13:34 Af Jens Fogh, præst i Christianskirken Kontakt redaktionen

At vi mennesker tænker meget moralsk, har seneste kapitel af Ghita-gate med al tydelighed vist.

Efter interviewet med Ghita Nørby i Go' Aften Live 19. juli har det ikke skortet på ytringer, der enten var for eller imod Ghita.

Nu kan man imidlertid også gå til emnet på en lidt mindre moralsk og domsparat måde. Man kan spørge sig selv, hvorfor interviewet vakte ens interesse, og hvad det fik én til at reflektere over.

For mit eget vedkommende fik det mig til at tænke tilbage på en rund fødselsdag, som jeg deltog i for en måneds tid siden.

Det var min første større fest i over et år, og jeg havde glædet mig. Jeg havde dog helt glemt - og blev derfor ret overvældet over - mængden af smalltalk.

Hurtigt måtte jeg konstatere, at jeg var ret rusten i genren, men jeg forsøgte at kæmpe mig igennem med nogle spørgsmål og sætninger, som jeg kunne huske, at jeg havde sagt før: "Det er godt nok længe siden." "Ja, alt vel her." "Hvor er det nu, du er nu?" "Og børnene?" "Og cyklingen?"

Sådan befandt jeg mig længe i en omgang lettere anstrengt informationsudveksling, mens jeg forsøgte at holde den pinagtige tavshed fra døren.

Den fest kom jeg til at tænke på, da Ghita til journalisten Simi Jan sagde:

"Kan du ikke godt vænne dig til, når du interviewer folk, at spørge dig selv indvendig: "Hvordan har jeg det egentlig, hvad er det jeg gerne vil vide?"

Det kunne godt se ud som om, at Ghita insisterer på at møde et menneske, der ikke alene stiller spørgsmål for at lykkes med en præstation men spørger ud af en reel og levende interesse.

Måske kunne smalltalk-genren blive lidt sjovere, mere interessant og givende, hvis man i lidt mindre grad forsøgte at styre det hele med velorkestrerede spørgsmål og svar, men i stedet var lidt mere opmærksom på, hvad der opstod i øjeblikket og nysgerrigt så efter, hvor interessen førte samtalen hen.

For det er vel ofte sådan, at det mest livgivende ikke er det, vi selv kan skabe, men det, der opstår.

Selvom dette ikke er en moralsk klumme, vil jeg dog slutte af med denne disclaimer:

Det er ikke sikkert, at du opnår det bedste resultat af smalltalken ved at fortælle, at spørgsmål og svar er idiotiske.

