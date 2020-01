Kirkeklummen: Et par ord om ord og begyndelsen på et nyt årti

For ’i begyndelsen var Ordet…’ sådan begynder et af de fire evangelier og peger tilbage på den allerførste fortælling i Bibelen: Skabelsesberetningen, hvor Gud siger: ’Bliv lys’. Det blev der – og det var godt, for så kunne man se alt det, han videre skabte.

Ord skaber. Ikke bare Guds, men også vores. Som historikeren Søren Schauser sagde i et interview lige før årsskiftet: ”Ord har det med at blive virkelighed. Hvis man først planter et ord om et medmenneske, har det det med at blive hængende. Derfor er det vigtigt at tale hinanden op og ikke ned.”





Så hvilke ord vil vi bruge? Endsige acceptere at andre bruger?

Nogen husker måske, da tv-vært Lise Rønne gav ét af de store dagblade en bredside i december, fordi kulturskribenten havde kaldt hende både ’småneurotisk’ og ’vimsende’.

Andre lagde mærke til, at 2019 blev året, hvor forholdet mellem politik og sprog blev tydeligere: ’overvågningskameraer’ blev fx til ’tryghedskameraer’.

I 2019 kom der også helt nye ord til. Ordet ’klimatosse’ løb af med sejren som årets ord. Det slog både ’pandalåner’, ’kønsneutral’, ’minimumsnormeringer’ og ’flyskam’.

Ord har det med at blive virkelighed, og det er værd at overveje, hvilke ord, vi vil tage med ind i 2020’erne.

Professor i almen psykologi Svend Brinkman, der må siges at have fået ordet en del i det forgangne år, lagde en ønskeseddel for det nye årti op på Twitter. Jeg gir’ ham ordet én gang til og citerer selektivt:





’Mindre networking, flere venskaber’.’Mindre krænkelsesdiskussion, mere høflighed og overbærenhed’.’Mindre elsk dig selv, mere elsk din næste’. ’Mindre behov for mindfulness, mere tid til at falde i staver’. ’Mindre diagnosekultur, mere omsorg’. ’Færre lister, flere digte’.





Så vidt Svend Brinkmann. Personligt kunne jeg med hentydning til den til enhver tid gældende private og offentlige debat tilføje: ’Mindre mørke, mere lys’. For lyset er her – vi har lige set det i den jul, der rundede det forgangne årti af med manér. Det kunne også være: ’Mindre FaceBook, mere actual books eller bare The Book’. Hvis nu man skulle falde over ’The Book’ – altså Bibelen under nytårsrengøringen, så slå op på første side. For i begyndelsen var Ordet, og der blev lys – og det har der været lige siden.

Lad os tage det lys med ind i det nye årti.