Sognepræst Charlotte Paaskesen.

Kirkeklummen: 'Det er en halv start på livet ikke at blive døbt'

Det Grønne Område - 07. september 2021 kl. 14:48 Kontakt redaktionen

"Det er en halv start på livet ikke at blive døbt."

Sådan faldt ordene, da jeg for et par uger siden havde dåbssamtale med en skøn mor, der ikke var i tvivl om, at hendes søn skulle døbes.

Hun syntes, at de kerneværdier, der var hendes, heriblandt glæden ved at blive døbt, skulle rækkes videre til hendes søn.

Et "Insta moment" kaldte hun det også - og pegede ikke på de mange billeder, der sættes på sociale medier, men på de øjeblikke, der printer sig i hjertet, og sætter sig i hjernen.

Dåben var for hende et af de særlige øjeblikke, som aldrig forsvinder. Hun lagde vægt på væsentligheden af ritualer og sagde meget smukt, at det var fantastisk at få givet det samme sted til at sige goddag og farvel.

Vi lever i et land, hvor vi har mange meget vigtige værdier, som bestemt ikke er trivielle selvfølgeligheder, men noget som er elsket og kæmpet frem i løbet af vores lange historie.

Friheder og værdier, der er så indgroede i os, at vi kan være tilbøjelige til at tage dem for givet. Det at vælge vores tro eller glemme den, er en af mange.

Nogle vil mene, at deres børn selv skal vælge, om de vil døbes eller ej, og andre vil, som den mor jeg talte med, synes, at dåben er en af de gaver, hun vil give sit barn.

Det skønne er, der er plads til både den ene og anden.

Skulle der nu være en eller anden, som tænker: jeg vil gerne døbes! Jeg blev det aldrig, eller jeg valgte det fra, og grundene kan være mange og gode eller tilfældige, så er muligheden her, eller hvis man syntes, at nu er det tid, børnene, en ung der skal konfirmeres skal døbes - så er det også en mulighed.

Man kan selvfølgelig ringe til sin kirke og bestille tid til en samtale og dåb, det glæder vi os altid over, når mennesker gør - men man kan også komme til Drop-in-dåb fredag 1. oktober i Virum Kirke kl. 16-20.

Det er alle kirker i Lyngby-Taarbæk, som er gået sammen om at lave en stund med stor glæde og alvor.

Der er en præst fra hver kirke, som man kan tale med, der er organister der spiller smuk, stille musik, vi går ritual og ord igennem, inden vi døber, vores kordegne laver attester - og mens attest udfærdiges, og præsten skriver i biblen - kan man skåle i vin eller kaffe, tale med hinanden og de frivillige ... eller suse ud i aftenmørket med korsets tegn for ansigt og bryst - med al den frihed, det giver.

Vi mødes i kirkedøren og vi vil glæde os til at se jer!