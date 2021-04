Kirkeklumme:Jeg fik livet igen!

En af landets dygtigste skuespillere Bodil Jørgensen, som bor i Lundtofte, har været tæt på at dø. Det skete i forbindelse med en ulykke for nogle år siden.

Hun fortæller, at hendes tilbagevenden til livet gennem en lang sygdoms- og rekreationsperiode gav hende en fornemmelse af at være blevet født igen. "Det er blevet vigtigere for mig at gøre mig umage med livet. Jeg vil være menneskelig," siger Bodil Jørgensen. I salmen "Se, nu stiger solen" af Jakob Knudsen synger vi bl.a.: