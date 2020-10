Kinopalæet hjælper Templet: Steen Jørgensen giver koncert i Kinopalæet

Templet har længe ikke haft mulighed for at afholde koncerter på grund af de gældende coronaregler, og de har ledt med lys og lygte efter et sted, hvor musikken kunne spille.

Allerede købte billetter gælder til koncerten i biografen. Der er desuden åbnet mulighed for at sætte ekstra billetter i salg.

Dørene til koncertsalen åbner kl. 21, men dørene til selve biografen åbner tidligere for salg af drikkevarer etc. Kinopalæet opfordrer alle gæster at komme i god tid for at undgår kødannelse.