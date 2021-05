Stine Bosse og Claus Meyer har kendt hinanden siden 1998, hvor de mødtes første gang. Foto: PLANbørnefonden

Send til din ven. X Artiklen: Kendt erhvervskvinde og debattør i den varme stol i Meyers første samtalekøkken efter corona Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kendt erhvervskvinde og debattør i den varme stol i Meyers første samtalekøkken efter corona

Stine Bosse åbner Meyers Samtalekøkken efter corona. Det sker 26. maj.

Det Grønne Område - 14. maj 2021 kl. 18:30 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

God mad og talkshow med en kendt personlighed.

Dét er de overordnede rammer for Claus Meyers talkshow 'Samtalekøkkenet'. Og ovenpå en coronatid, hvor 'Samtalekøkkenet' har stået stille, er Claus Meyer glad for at kunne melde, at showet nu genoptages.

Første gang bliver onsdag den 26. maj - naturligvis i Meyers Spisehus i det centrale Lyngby. Gæsten er denne gang erhvervskvinden Stine Bosse.

Bosse, der i dag bestrider en lang række bestyrelsesposter, er formand for PLANbørnefonden Europabevægelsen og blev kendt som koncernchef i Tryg. Det var også her, hun og Claus Meyer mødte hinanden første gang, fortæller han:

"Jeg var 1998 inviteret hjem hos Stine i Humlebæk for at lave mad med hendes 100 procent mandlige ledergruppe i Tryg. Siden har jeg fulgt hende på afstand og med stor beundring. Hun er rig, men penge betyder ikke noget for hende. Det vil jeg gerne høre lidt om," siger Claus Meyer:

"Så glæder jeg mig vildt meget til at høre om hendes nyvundne græske kærlighed og, hvad det betyder for hende at være formand for PLANbørnefonden og, hvad det betyder i verden, at PLANbørnefonden findes. Jeg ser frem til at høre Stines syn på, hvordan det er at være kvinde i erhvervslivet, herunder hvordan hun har tacklet sexchikane, når hun har mødt den."

Stine Bosse glæder sig. Og hun er sikker på, at det bliver en god aften i Meyers Samtalekøkken:

"Jeg har kendt Claus i 25 år, og han er jo et vanvittigt passioneret menneske. Da han samtidig er enormt nysgerrig og virkelig godt selskab, er jeg sikker på, at både jeg og gæsterne får en dejlig aften," siger hun.

Aftenens menu Arrangementet starter kl. 18.30 og slutter kl. 21.30 og foregår i Meyers Spisehus, på Handelstorvet 10, 2800 Kongens Lyngby.

Temaet for aftenens menu er græsk og vi vil servere følgende: Forret:

Grillet 8-armet blæksprutte med kapers, persille og timian. Serveres med skordalja. Taramosalata med stenovnsbrød Stine Bosse Pizza:

Mozzarella, kartoffel (tilberedt i hvidløg/citron olie), scarmoza, lammepølse og persille. Ved siden af, dip lavet på ansjoser, citron, hvidløg og yoghurt. Hovedret:

Langtidsstegt dansk lammekølle med citron, hvidløg, oregano og Kalamata oliven. Serveres med citronkartofler, græsk salat og tzatziki. Dessert:

Semolina appelsinkage med græsk yoghurt iscreme og pistacie. Aftenens samtaleemner bliver ’Kvindelighed og kvindelist’, ’Den store kærlighed’ og ’Penge og magt’.