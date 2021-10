Annette Heick og Claus Meyer mødte hinanden første gang for 25 år siden. Fotograf: Jesper Vollmer

Send til din ven. X Artiklen: Kendis i den varme stol hos Claus Meyer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kendis i den varme stol hos Claus Meyer

26. oktober udspørges Annette Heick af Claus Meyer i hans Samtalekøkken.

Det Grønne Område - 19. oktober 2021 kl. 17:00 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Det er musicalstjernen, journalisten og meget mere, Annette Heick, der bliver den næste gæst i stolen i Meyers Samtalekøkken, som finder sted i Meyers Spisehus i Lyngby 26. oktober.

Traditionen tro handler Meyers Samtalekøkken om to ting: Talkshow med en kendis og noget godt at spise.

Om valget af Annette Heick som interviewoffer siger Claus Meyer til Det Grønne Område:

"Jeg synes, at Annette Heick repræsenterer en enestående kombination af at stå ved, hvem man er og, hvor man kommer fra, samtidig med at hun er mønsterbryder," siger han - og uddyber:

"Hun er en drømmer, samtidig med at hun er realist og tager ansvar. Dertil er hun en fremragende kommunikator med et enestående socialt talent, og hun siger, hvad hun tænker. Det var rørende at lytte til hendes samtale med Hassan Preisler i 'Det Næste Kapitel'. Jeg glæder mig meget til at have Annette som gæst i Samtalekøkkenet."

Claus Meyer fortæller, at aftenens samtaleemner er familie, kærlighed, mad og det at træde i karakter.

Go' Morgen Danmark Annette Heick fortæller, at hun og Claus Meyer mødte hinanden for første gang for 25 år siden.

"Jeg lavede indslag for Go' Morgen Danmark, og Claus skulle lave mad i et fint kobberkøkken på vistnok Ålholm Slot," fortæller hun:

"Siden har jeg fulgt ham fra sidelinjen, og det er Claus' arbejdsiver, troen på sig selv og ikke mindst hans næse for forretning, jeg har været optaget af. Jeg synes, at Claus er en enorm ressource, når det kommer til inspiration og nytænkning inden for gastronomi. Ja, jeg vil faktisk gå så langt som til at sige, at hele den rejse, vi har taget som danskere gennem de forgangne 25 år - fra brun sovs til verdensrangslistens nr. 1 - begyndte med selvsamme Claus," siger Annette Heick:

"I dag driver jeg selv en forretning sammen med min mand med udgangspunkt i gastronomi, og ofte tænker jeg: Hvad ville Claus have gjort her? Han må nok hellere forberede sig på, at der kommer en del spørgsmål den anden vej, når vi ses."

Menuen Aftenens menu byder på fire retter.

Forret: Rejecocktail

Pizza: Kartoffel, guanciale, creme fraiche, rosmarin, mozzarella

Hovedret: Stegt flæsk med dejlige kartofler, persillesauce og surt

Dessert: Gammeldags Æblekage med paradisæblegelé

Fakta Arrangementet foregår 26. oktober 2021 kl. 18.30-21.30 i Meyers Spisehus, på Handels- torvet 10, Kgs. Lyngby.