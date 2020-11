Se billedserie Efter. Fredag blev de genkendelige hvide fodgængermarkeringer male på vejen. Foto: Frank S. Pedersen

Kaosset på Buddingevej: Den usikre skolevej blev malet mere sikker

Klager til kommune og politikere hjalp med til, at problemet med dårlig markeringer blev løst fredag

Det Grønne Område - 25. november 2020 kl. 18:19 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen

Skoleelevers møde med betonmuren foran Christian X's Allé på Buddingevej, og den mangelfulde information om alternative skoleveje ramte forsiden af avisen i sidste uge.

I kommunens Teknik- og Miljøudvalg reagerede man hurtigt ved et ekstraordinært møde i torsdags.

Her kunne man blandt bilagene finde reaktioner fra Lyngby-Taarbæk Forsynings diretør, Flemming Horn Nielsen, om kritikken af trafikafviklingen omkring vejarbejdet på Buddingevej:

'Der er planlagt flere yderligere tiltag, som skal hjælpe trafikafviklingen, og Forsyningen har reageret så hurtigt, som det har været muligt for at foretage justeringer. Der vil således løbende blive foretaget justeringer, hvis der er behov for det (f.eks. tydeligere afmærkning af fodgængerovergang på Buddingevej - vil blive etableret i morgen).'

Forvaltningen skriver selv, at man 'er i løbende dialog med Lyngby-Taarbæk Forsyning og deres entreprenør Barslund samt skiltefirmaer for at forbedre forholdene.

Der er allerede tiltag i gang for at forbedre bl.a. skolevejen for skolebørn, der skal krydse Buddingevej. Der bliver opsat bedre skiltning for at lede gående til den midlertidige overgang og der vil blive opmærket med striber på kørebanen for at indikere en fodgængerovergang.'

"Jeg ved godt, at det ikke er let med det tidspres, der også er på arbejdet," siger udvalgsformand Sigurd Agersnap (SF), der mener, at man også godt kan kritisere kommunens indsats inden Christian X's Allé blev spærret.

"Vi skal blive bedre til at snakke med skoler og institutioner og eventuelt forældrebestyrelser. Vi sikre os, at informationen når frem til de rigtige. Jeg håber meget, at afmærkningen bliver ordnet i dag," sagde han i fredags.

Vejarbejdet, der afspærrer Christian X's Allé ved Buddingevej, er den del af forsyningens arbejde med at flytte ledninger i vejen forud for letbanen. Arbejdet omkring Christian X's Allé ventes at vare tre måneder.

